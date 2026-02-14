Vinícius kétszer is büntetett, a Real Madrid legyőzte a Real Sociedadot

Gonzalo García már az 5. percben megszerezte a vezetést a Real Madridnak. Bár a vendégek a 21. percben egyenlítettek Mikel Oyarzabal büntetőjével, Vínícius két tizenegyesével, valamint Federico valverde találatával a hazaiak sima 4–1-es győzelmet arattak.

Ezzel a győzelemmel a Real Madrid a tabella élére ugrott, igaz, a forduló előtt éllovas Barcelona hétfőn játssza le a mérkőzését a Girona ellen.

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ, szombati meccsek

Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (G. García 5., Vinícius 25., 48. – mindkettőt 11-eből, Valverde 31., ill. Oyarzabal 21. – 11-esből)

Korábban

Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)

Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)

Sevilla–Alavés 1–1 (Sow 42., ill. T. Martínez)

Vasárnap

14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Elche–Osasuna 0–0