Vinícius kétszer is büntetett, a Real Madrid legyőzte a Real Sociedadot

2026.02.14. 23:03
Vinícius kétszer büntetett (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Real Sociedad Vinícius La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 24. fordulójában a Real Madrid 4–1-es győzelmet aratott a Real Sociedad felett.

 

Gonzalo García már az 5. percben megszerezte a vezetést a Real Madridnak. Bár a vendégek a 21. percben egyenlítettek Mikel Oyarzabal büntetőjével, Vínícius két tizenegyesével, valamint Federico valverde találatával a hazaiak sima 4–1-es győzelmet arattak.

Ezzel a győzelemmel a Real Madrid a tabella élére ugrott, igaz, a forduló előtt éllovas Barcelona hétfőn játssza le a mérkőzését a Girona ellen.

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ, szombati meccsek
Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (G. García 5., Vinícius 25., 48. – mindkettőt 11-eből, Valverde 31., ill. Oyarzabal 21. – 11-esből)

Korábban
Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)
Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)
Sevilla–Alavés 1–1 (Sow 42., ill. T. Martínez)

Vasárnap
14.00: Oviedo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) 
18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Elche–Osasuna 0–0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid24193253–19+34 60 
2. Barcelona23191363–23+40 58 
3. Atlético Madrid23136438–18+20 45 
4. Villarreal23143644–26+18 45 
5. Betis23108537–28+9 38 
6. Espanyol24105929–33–4 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Real Sociedad2487934–35–1 31 
9. Osasuna24861028–2830 
10. Getafe24851120–28–8 29 
11. Athletic Bilbao23841125–33–8 28 
12. Sevilla24751231–39–8 26 
13. Alaves24751221–30–9 26 
14. Girona2368922–37–15 26 
15. Elche24510931–35–4 25 
16. Mallorca23661128–37–9 24 
17. Valencia23581023–37–14 23 
18. Rayo Vallecano22571018–30–12 22 
19. Levante22461226–38–12 18 
20. Oviedo22371212–34–22 16 

 

 

 

