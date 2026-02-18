Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda Euroliga: a Schio nagy csatában nyerte meg az olasz rangadót

2026.02.18. 21:33
A Schio lépéselőnybe került a Veneziával szemben (Fotó: Schio Basket)
A női kosárlabda Euroliga play-injének elődöntőjében a Fenerbahce legyőzte a Gironát, míg a negyeddöntőben az USK Praha a Zaragozától, a Venezia a Schióval szemben maradt alul hazai környezetben.

A párharcok második mérkőzéseit egy hét múlva rendezik, a továbbjutáshoz két győzelem szükséges. A play-in győztesei jutnak tovább a hatos döntőbe (final six), amelyet április 15–19. között rendeznek meg a spanyolországi Zaragozában.

KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, PLAY-IN
1. MÉRKŐZÉSEK
ELŐDÖNTŐ
Fenerbahce (török)–Girona (spanyol) 87–69 (19–14, 18–21, 30–20, 20–14)
NEGYEDDÖNTŐ
USK Praha (cseh)–Zaragoza (spanyol) 71–82 (17–24, 15–17, 19–17, 20–24)
Venezia (olasz)–Schio (olasz) 66–68 (12–15, 23–18, 22–20, 9–15)

 

Ezek is érdekelhetik