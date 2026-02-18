Női kosárlabda Euroliga: a Schio nagy csatában nyerte meg az olasz rangadót

A női kosárlabda Euroliga play-injének elődöntőjében a Fenerbahce legyőzte a Gironát, míg a negyeddöntőben az USK Praha a Zaragozától, a Venezia a Schióval szemben maradt alul hazai környezetben.

A párharcok második mérkőzéseit egy hét múlva rendezik, a továbbjutáshoz két győzelem szükséges. A play-in győztesei jutnak tovább a hatos döntőbe (final six), amelyet április 15–19. között rendeznek meg a spanyolországi Zaragozában. KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, PLAY-IN

1. MÉRKŐZÉSEK

ELŐDÖNTŐ

Fenerbahce (török)–Girona (spanyol) 87–69 (19–14, 18–21, 30–20, 20–14)

NEGYEDDÖNTŐ

USK Praha (cseh)–Zaragoza (spanyol) 71–82 (17–24, 15–17, 19–17, 20–24)

Venezia (olasz)–Schio (olasz) 66–68 (12–15, 23–18, 22–20, 9–15)