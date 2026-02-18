Női kosárlabda Euroliga: a Schio nagy csatában nyerte meg az olasz rangadót
A női kosárlabda Euroliga play-injének elődöntőjében a Fenerbahce legyőzte a Gironát, míg a negyeddöntőben az USK Praha a Zaragozától, a Venezia a Schióval szemben maradt alul hazai környezetben.
A párharcok második mérkőzéseit egy hét múlva rendezik, a továbbjutáshoz két győzelem szükséges. A play-in győztesei jutnak tovább a hatos döntőbe (final six), amelyet április 15–19. között rendeznek meg a spanyolországi Zaragozában.
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, PLAY-IN
1. MÉRKŐZÉSEK
ELŐDÖNTŐ
Fenerbahce (török)–Girona (spanyol) 87–69 (19–14, 18–21, 30–20, 20–14)
NEGYEDDÖNTŐ
USK Praha (cseh)–Zaragoza (spanyol) 71–82 (17–24, 15–17, 19–17, 20–24)
Venezia (olasz)–Schio (olasz) 66–68 (12–15, 23–18, 22–20, 9–15)
Legfrissebb hírek
La Liga: megműtötték Marc-André ter Stegent
Spanyol labdarúgás
2026.02.08. 11:19
Zaragozai vereséggel zárta Euroliga-szereplését a DVTK
Kosárlabda
2026.02.04. 21:33
Ezek is érdekelhetik