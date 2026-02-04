Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Ek: nyert a Falco Rostockban, megőrizte az esélyt a továbbjutásra

2026.02.04. 21:08
A kosárra törő Arnaldo Toro 19 ponttal és 14 lepattanóval zárt a Falcóban (Fotó: FIBA)
A Falco 78–75-re győzött a hazai pályán eddig veretlen Rostock vendégeként a férfi kosárlabda Európa-kupa szerdai játéknapján.

A második félidő elején a Rostock 53–45-re vezetett, ám a szombathelyiek egyvégtében 13 pontot szerezve fordítottak. Onnantól a magyar csapat állt jobban, a hajrában esélye volt arra is, hogy nagyobb különbségű győzelmet arasson, mint amennyivel a Rostock nyert Szombathelyen (77–84), de ez végül nem sikerült.

A két csapat azonos pontszámmal várja az utolsó fordulót: a Falco a negyedik helyezett Sopotot fogadja, a Rostock az egyelőre százszázalékos Murciát. A szombathelyiek – akik idegenben legyőzték lengyel riválisukat – győzelmük esetén akkor jutnak tovább, ha a Rostock kikap spanyol vendégétől.

Minden csoportból az első két helyezett jut be a negyeddöntőbe.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA
MÁSODIK CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
K-CSOPORT
ROSTOCK SEAWOLVES (német)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 75–78 (18–21, 26–15, 11–22, 20–20)
Rostock, 4500 néző. V: Kunellesz (ciprusi), Helmsteins (lett), Galic (horvát)
ROSTOCK: Crockett 21/12, Lansdowne 3, Lockhart 3/3, Schwartz 10, Klassen 12. Csere: Baggette 13, Nicholson 3/3, Kolenda 2, Theis 6/6, Leuchten 2.  Edző: Przemyslaw Frasunkiewicz
FALCO: Váradi 12/6, Tanoh Dez 11/3, Whelan 5/3, Avery 7/3, Toro 19. Csere: Perl 13/6, Keller Á. 8/3, Bognár K. 2, Novakovics 1. Edző: Milos Konakov
Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–6. 5. p.: 4–14. 8. p.: 10–21. 15. p.: 28–27. 18. p.: 41–32. 25. p.: 48–45. 28. p.: 53–54. 34. p.: 65–65. 39. p.: 71–76
MESTERMÉRLEG
Milos Konakov: – Örülök és büszke vagyok a csapatomra. Végig versenyképesek voltunk a Rostockkal, és tudtuk, mit kell csinálnunk. Nem mondok nagy okosságot, a védekezés volt a legfontosabb kulcs a győzelemhez. Sikerült limitálni a beeső hárompontosaikat, és igyekeztünk közelebbi vállalásokra kényszeríteni őket, keményen harcoltunk, mentünk a lepattanókért. Nagy győzelem volt ez, nem csak a szombathelyi, hanem az egész magyar kosárlabda számára. Tudjuk, még nincs vége, mindent megteszünk, hogy legyen esély továbbjutni a negyeddöntőbe. 

A csoport másik mérkőzésén (kedd)
Murcia (spanyol)–Trefl Sopot (lengyel) 92–66

A csoport állása: 1. Murcia 10 pont, 2. Rostock 7, 3. Falco 7, 4. Trefl Sopot 6

 

