Az utolsó kosárral kapott ki a Real Athénban, a Maccabi dudaszós dobással verte meg a Partizant

Panathinaikosz–Real Madrid 82–81. Izgalmakból nem volt hiány Athénban! A Real erősen kezdett, a második negyedben 14 ponttal is vezetett (19–33), aztán a nagyszünet előtt-után a hazaiak futottak egy 12–0-t (46–44), és onnantól benne volt a pakliban, hogy egylabdás meccs lesz. Az is lett: Jerian Grant két másodperccel a vége előtt dobta be azt a duplát, amelyikkel a PAO a maga javára fordította a mérkőzést. Kosztasz Szlukasz 22, Grant 19 ponttal vezette a hazai csapatot, az egymás után másodszor vesztő Realban Aleksz Len (19) jutott a legtöbb pontig.

Crvena zvezda–Hapoel Tel-Aviv 87–75. Lendületben maradt a Zvezda, egymás után az ötödik ellenfelét is megverte. A kis hullámvölgyben lévő Hapoel a negyedik negyed elejére fordítani tudott (64–69), de akkor megint rákapcsoltak a belgrádiak, és magabiztosan nyertek. Az újonc izraeli csapat, amely sokáig vezette a tabellát, sorozatban harmadszor vesztett. A hazaiaknál Jordan Nwora 22 pontjából 11-et az utolsó tíz percben szerzett, Jared Butler 17-tel finiselt.

Maccabi Tel-Aviv–Partizan Beograd 95–93. A másik szerb–izraeli párharcban is érett a belgrádi siker, a második félidőben szinte végig a Partizan vezetett, még 91–90-re is. Akkor azonban újra akcióba vetette magát a hazaiak legjobbja, Jimmy Clark, és két duplával megnyerte a meccset a Maccabinak – a bravúros győztes dobása a dudaszó pillanatában esett be! Clark és Iffe Lundberg egyaránt 21 pontig jutott az izraeli csapatban, amely a legutóbbi öt meccséből a harmadikat nyerte meg, és kapaszkodik a playin helyek felé.

Dubai Basketball–Olympiakosz 108–98. A görög csapat jóval előrébb áll a tabellán, szép ötös győzelmi sorozat is állt mögötte, de nem tudott kibújni a dubai átok alól. A hazai pályán rendkívül eredményes emírségekbeli csapat végig vezetett, és bár a pireusziak nagy hajrával hosszabbításra mentették a meccset, ott érvényesült a szokásos képlet. A hazai csapatban hatan is elérték a tíz pontot, Dwayne Bacon és Mfiondu Kabengele 21-gyel vezette a lőlapot, utóbbi 14 pattanót is lekapott.

Barcelona–Fenerbahce 78–82. A Barca a meccs nagy részében szenvedett a címvédő ellen, a harmadik negyedben húsz pontig is felkúszott a hátránya (49–69), ehhez képest a hajrát egészen szorossá tudta tenni a magára találó Dario Brizuela (11) vezérletével. De addig Kevin Punter (24) eléggé magára hagyatottan gyártotta a pontokat, a Fener ellen ez nem volt elég – az isztambuliak Tarik Biberovic (19) és Wade Baldwin (16) vezetésével sorozatban ötödször nyertek.

Anadolu Efes–Valencia 107–90. Kilenc mérkőzés után vége az Efes zuhanásának, a decemberben munkába álló Pablo Laso első győzelmét ünnepelhette a török csapattal az Euroligában. Ercan Osmani 20, a három triplát behajító Jordan Loyd 19 pontot dobott a hazaiaknál. A Valenciában csak Nate Reuversnek volt igazán jó napja, a honosított magyar válogatott kosaras – hat sikeres triplára építve – 30 pontig jutott.

Zalgiris Kaunas–Monaco 104–87. A Zalgiris nyolcpontos rohanással kezdett, euroligás klubrekordot jelentő 35 ponttal zárta az első negyedet, szóval az elejétől látszott, hogy a Monacónak nem sok esélye lesz megszakítani rossz sorozatát – bele is futott egyvégtében a negyedik vereségébe. Azuolas Tubelis 26, Sylvain Francisco 19 pontot ért el a hazainál, a hercegségbelieket Mike James 19 ponttal és 10 assziszttal vezette.

Bayern München–Paris Basketball 81–75. Az elejét leszámítva a Bayern kézben tartotta a mérkőzést, és az öt triplát beágyúzó Andreas Obst (26) vezetésével győzött is. A bajorok próbálják ellensúlyozni a rossz idényrajtot, a legutóbbi négy fordulóban három győzelmet arattak.

Milan–Baskonia 109–89. A játéknap legnagyobb pontgörgetegét a Milan szállította, Devin Booker (21 pont), Zach LeDay (19) és Shavon Shields (17) egyaránt elemében volt. A Baskonia csak a fordulatos első félidőben tudta szorosan tartani az állást, a nagyszünet után fokozatosan leszakadt, és gyenge idegenbeli mérlegén (1–12) nem volt esélye javítani.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ

Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Olympiakosz (görög) 108–98, h. u.

Anadolu Efes (török)–Valencia (spanyol) 107–90

Zalgiris Kaunas (litván)–Monaco (francia) 104–87

Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 87–75

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb) 95–93

Panathinaikosz (görög)–Real Madrid (spanyol) 82–81

Barcelona (spanyol)–Fenerbahce (török) 78–82

Bayern München (német)–Paris Basketball (francia) 81–75

Milan (olasz)–Baskonia (spanyol) 109–89

AZ ÁLLÁS