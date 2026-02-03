Mintha kettészakadna a szíve; Dubaiból követi volt csapatai összecsapását Andrés Iniesta

„Örülnék, ha élőben nézhetném meg a meccset, de Dubaiban vagyok, így csak a tévében követem – idézte a katalán Sport Andrés Iniestát. – Vannak olyan összecsapások, amiket soha nem hagynék ki. Az Albacete az előző körben kiejtette a Real Madridot, ez már önmagában elég figyelmeztetés kell, hogy legyen a Barcelonának. Hatalmas nap lesz ez a város és a csapat életében, óriási szenzáció lenne a továbbjutás. Ha a Barca úgy játszik, ahogy tud, akkor nyerni fog, de egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Mindkét csapat nagyon sokat jelent nekem, így nehéz választani, hogy kinek szurkoljak. Olyan, mintha kettészakadna a szívem. Sajnos soha nem mutatkozhattam be az Albacete felnőttcsapatában. Hiába szerettem volna, az élet néha átírja a terveinket. De ugyanúgy a klubomnak tekintem, mint a Barcelonát.”

Érdekesség, hogy Albacetében legutóbb 2004 decemberében kerül szembe egymással a két fél, és aznap Andrés Iniesta is beköszönt.

„Emlékszem, kettő egyre nyertünk, és már a második percben betaláltam – folytatta. – Különleges érzés volt visszatérni a szülővárosomba, és pályára lépni a Carlos Belmonte Stadionban. Nem ünnepeltem a gólomat, de mégis szép pillanat volt. Az Albacete szurkolói számára már nyilván kevésbé.”

A 2010-es vb döntő hőse azt is elárulta, hogy hamarosan befejezi a pro licences képzést, és a jövőben edzőként szeretne dolgozni.

„Már más szemmel nézem a meccseket, de még mindig imádom a futballt – mondta. – Manapság már kevés titok van, de igyekszem a lehető legjobban felkészülni. Ázsiában végzem az edzőképzést, ha nyáron végzek, akkor eldöntöm, hogy visszatérek-e Európába. Ami a Barcelonát illeti, a korom miatt legfeljebb tizenöt év múlva tudom magam elképzelni a kispadon, és nem szeretnék még ennyire előre tervezni.”