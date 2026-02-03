Elmaradt az újabb Albacete-bravúr, a Barcelona jutott a Király-kupa elődöntőjébe

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

ALBACETE (II.)–BARCELONA 1–2 (0–1)

Albacete, Carlos Belmonte Stadion, 16 745 néző. Vezette: Munuera

ALBACETE: Lizoain – Lorenzo Aguado (Gamez, 73.), J. Moreno, Bernabéu (Jogo, 60.), Neva (J. Vallejo, 31.) – Meléndez (Jefté Betancor, 61.), Villar, A. Pacheco, Capi (Lazo, 73.) – Agus Medina, Puertas. Vezetőedző: Alberto González

BARCELONA: J. García – Cancelo (Cubarsí, a szünetben), R. Araújo (Koundé, 78.), E. García, G. Martín – F. de Jong, Bernal (M. Casadó, 66.) – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Fermín López, 66.) – Lewandowski (Ferran Torres, 66.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: J. Moreno (87.), ill. Lamine Yamal (39.), R. Araújo (56.)

Nem volt túl kegyes a sors az Albacetéhez a spanyol Király-kupában. A másodosztályú gárda a Real Madrid kiejtése után a sorozat negyeddöntőjében a Barcelonát kapta ellenfeléül.

A madridiak példájából okulva Hansi Flick nem keverte nagyon a kártyákat, szinte a legerősebb kezdőjét küldte pályára a Carlos Belmonte Stadionban. Marcus Rashford már az első percekben egymaga eldönthette volna a mérkőzést, de előbb a negyedik percben önzetlenül passzolni próbált lövés helyett, majd a hetedik percben 15 méterről csúnyán a kapu mellé lőtt. Az első tíz perc után főleg a kemény belépőké volt a főszerep, a portugál Joao Cancelo sárga lappal a zsebében sem fogta vissza és csak a játékvezető jóindulatának köszönhette, hogy a pályán maradhatott. A Barcelona játékában nyoma sem volt a hétvégi, Elche elleni teljesítménynek. A katalánok sokáig a kaput sem találták el, bár a hazaiaknak sem voltak nagy lehetőségeik. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, egy villanás is elég volt a vendégeknek a gólhoz. A 39. percben Frenkie de Jong passzolt Lamine Yamalhoz, aki 14 méterről, ballal tekert a jobb alsóba.

A második félidő első negyedórájának a végéhez közeledve újabb gólt szereztek a vendégek, Marcus Rashford balról elvégzett szöglete után Ronald Araújo négy méterről fejelt a kapuba. A 61. percben pályára lépett a hazaiaknál a Real Madrid elleni meccs ásza, Jefté Betancor, aki két perc elteltével azonnal betalálhatott volna, de 11 méterről a kapu fölé lőtt. A hajrához közeledve szintén egy cserejátékos, a barcelonai Ferran Torres dönthette volna el a mérkőzést, de három helyzetet is elhibázott. Betancor a 84. percben hiába talált be, az őt kiszolgáló Antonio Puertas leshelyzete miatt érvénytelen lett a találat. Három perc elteltével már szabályos gólt szerzett az Albacete, José Lazo szabadrúgása után az előrehúzódó Javi Moreno fejelt nyolc méterről a kapuba. Ferran Torresnek ma nem jött össze a gól, a 90. percben hiába talált be, lesen kapta a labdát az ötösön belül. Az ötperces hosszabbításban majdnem egyenlítettek a hazaiak, Francisco Gamez emelése után Gerard Martin azonban a gólvonalról tisztázott. Elmaradt tehet az újabb Albacete-bravúr, a Barcelona jutott be a Király-kupa elődöntőjébe. 1–2

PERCRŐL PERCRE