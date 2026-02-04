Sümegi Nóra: Én már az elődöntő után lejátszottam volna a finálét!

Öt és fél perc után szereztünk vezetést Görögország ellen a női vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében kedden Funchalon, Keszthelyi Rita ötmétereséből. Addig is kitartóan próbálkoztunk, de ezután indult be igazán a gépezet, Tiba Panna és Garda Krisztina is nagy góllal jelentkezett az első negyedben. A második negyed elején Sümegi Nóra átlövése pattant be a kapuba a blokkról, ezzel 4–2-re vezettünk – a görögök utána többször egyenlítettek, a hajrában 8–8-ra, ezzel szétlövésre mentették a találkozót, ám a szétlövésben Golopencza Szonja két védésével fordítottunk, és 2016-os Eb-aranyérmünk óta az első döntőt játszhatjuk kontinenstornán.

„A lövőkedvünk végig megvolt, de ahogy az első negyedben elkezdtük kihasználni a helyzeteinket, még bátrabban lőttünk – mondta lapunknak a Dunaújvárosi FVE-t erősítő bekk. – Elsősorban a védekezésre figyeltem, mert nagyon erős a görög csapat, a centerjátéka, de természetesen örültem, hogy beakadt a távoli lövésem, és ezzel is segíthettem a csapatnak. Elképesztő élmény, ahogy megőrül a lelátó a gól után! Az Eb előtt sokat kétkapuztunk a görögökkel, edzőmeccsünk is volt, elég jól kiismertük őket. Természetesen tétmeccsen mindkét csapat más szinten pörög, de ezúttal mi voltunk a jobbak, nekünk jött ki a lépés.”

Sümegi hozzátette, igyekezett a csapat a januári edzőmeccs óta kielemezni a hibákat, „és ahogy a kapitány arról már beszélt, annyit fejlődtünk a tavalyi vébédöntő óta, hogy nemcsak tanultunk a hibáinkból, hanem sikerült a javunkra is fordítani mindazt, amit az előző esti videóelemzés során megbeszéltünk.”

A 22 esztendős Sümegi Nóra azon nyolc játékos között van a jelenlegi válogatottban, aki 2023 szeptemberében U20-as világbajnok csapat tagja is volt, szerepelt a tavaly áprilisi világkupadöntő fináléjában és a júliusi vb-döntőben is, csütörtökön pedig újból az aranyéremért szállhat harcba. „Én már az elődöntő napján lejátszottam volna a finálét, az ilyen súlyú tétmeccsek akkora adrenalinnal járnak, hogy nem lehet egykönnyen lenyugodni. Nagyon várom, hogy vízbe ugorhassunk a döntőben! Kemény meccsre számítok, a hollandok sem a fürdőruhát küldik majd a vízbe, az a csapat nyer majd, amelyik jobban akarja az aranyérmet.”

Csütörtökön 20.15-től Hollandiával játszik Európa-bajnoki döntőt Funchalban a magyar női vízilabda-válogatott – csakúgy, mint 2016-ban, legutóbbi Eb-döntője alkalmával. Akkor a mieink 9–7-re nyertek.