Nemzeti Sportrádió

Sümegi Nóra: Én már az elődöntő után lejátszottam volna a finálét!

SZELECZKI RÓBERT (Funchal)SZELECZKI RÓBERT (Funchal)
Vágólapra másolva!
2026.02.04. 21:05
null
Sümegi Nóra akcióban a görögök ellen (Fotó: MVLSZ)
Címkék
női vízilabda női vízilabda Eb Sümegi Nóra magyar női vízilabda-válogatott női vízilabda Európa-bajnokság
Sümegi Nóra nagyon várja, hogy a csapattársakkal vízbe ugorhasson az Európa-bajnoki döntőben Hollandia ellen – a Dunaújváros 22 éves vízilabdázója már harmadik döntőjét játszhatja a felnőttmezőnyben.

 

Öt és fél perc után szereztünk vezetést Görögország ellen a női vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében kedden Funchalon, Keszthelyi Rita ötmétereséből. Addig is kitartóan próbálkoztunk, de ezután indult be igazán a gépezet, Tiba Panna és Garda Krisztina is nagy góllal jelentkezett az első negyedben. A második negyed elején Sümegi Nóra átlövése pattant be a kapuba a blokkról, ezzel 4–2-re vezettünk – a görögök utána többször egyenlítettek, a hajrában 8–8-ra, ezzel szétlövésre mentették a találkozót, ám a szétlövésben Golopencza Szonja két védésével fordítottunk, és 2016-os Eb-aranyérmünk óta az első döntőt játszhatjuk kontinenstornán.

A lövőkedvünk végig megvolt, de ahogy az első negyedben elkezdtük kihasználni a helyzeteinket, még bátrabban lőttünk – mondta lapunknak a Dunaújvárosi FVE-t erősítő bekk. – Elsősorban a védekezésre figyeltem, mert nagyon erős a görög csapat, a centerjátéka, de természetesen örültem, hogy beakadt a távoli lövésem, és ezzel is segíthettem a csapatnak. Elképesztő élmény, ahogy megőrül a lelátó a gól után! Az Eb előtt sokat kétkapuztunk a görögökkel, edzőmeccsünk is volt, elég jól kiismertük őket. Természetesen tétmeccsen mindkét csapat más szinten pörög, de ezúttal mi voltunk a jobbak, nekünk jött ki a lépés.”

Sümegi hozzátette, igyekezett a csapat a januári edzőmeccs óta kielemezni a hibákat, „és ahogy a kapitány arról már beszélt, annyit fejlődtünk a tavalyi vébédöntő óta, hogy nemcsak tanultunk a hibáinkból, hanem sikerült a javunkra is fordítani mindazt, amit az előző esti videóelemzés során megbeszéltünk.”

A 22 esztendős Sümegi Nóra azon nyolc játékos között van a jelenlegi válogatottban, aki 2023 szeptemberében U20-as világbajnok csapat tagja is volt, szerepelt a tavaly áprilisi világkupadöntő fináléjában és a júliusi vb-döntőben is, csütörtökön pedig újból az aranyéremért szállhat harcba. „Én már az elődöntő napján lejátszottam volna a finálét, az ilyen súlyú tétmeccsek akkora adrenalinnal járnak, hogy nem lehet egykönnyen lenyugodni. Nagyon várom, hogy vízbe ugorhassunk a döntőben! Kemény meccsre számítok, a hollandok sem a fürdőruhát küldik majd a vízbe, az a csapat nyer majd, amelyik jobban akarja az aranyérmet.”

Csütörtökön 20.15-től Hollandiával játszik Európa-bajnoki döntőt Funchalban a magyar női vízilabda-válogatott – csakúgy, mint 2016-ban, legutóbbi Eb-döntője alkalmával. Akkor a mieink 9–7-re nyertek.

Vízilabda
7 órája

Garda Krisztina: Végig mi diktáltuk a tempót, nagyon boldogok vagyunk, hogy ott lehetünk a döntőben!

A két kapus, Neszmély Boglárka és Golopencza Szonja is értékelt.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
A 3. HELYÉRT
Csütörtök, 18.15: Görögország–Olaszország (Tv: M4 Sport)
DÖNTŐ
Csütörtök, 20.15: MAGYARORSZÁG–Hollandia (Tv: M4 Sport; rádió: Kossuth, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

 

női vízilabda női vízilabda Eb Sümegi Nóra magyar női vízilabda-válogatott női vízilabda Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

A spanyolok 14 gólos győzelemmel szerezték meg az 5. helyet a női vízilabda Eb-n

Vízilabda
2 órája

Garda Krisztina: Végig mi diktáltuk a tempót, nagyon boldogok vagyunk, hogy ott lehetünk a döntőben!

Vízilabda
7 órája

Videó: így jutott Görögország ellen Eb-döntőbe a női pólóválogatott

Vízilabda
12 órája

Hollandia lesz a mieink ellenfele a női póló Eb döntőjében

Vízilabda
23 órája

Cseh Sándor: Nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha nem mi nyerünk ma

Vízilabda
Tegnap, 20:02

Ötméteresekkel legyőztük a görögöket, és bejutottunk az Eb-döntőbe!

Vízilabda
Tegnap, 19:34

A horvátok és a spanyolok játszanak az ötödik helyért

Vízilabda
Tegnap, 17:23

Szilágyi Dorottya: Igazi kis harcosok a fiataljaink!

Vízilabda
Tegnap, 10:08
Ezek is érdekelhetik