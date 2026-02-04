Nemzeti Sportrádió

Schmidt Ádám: Közösen tartsuk meg a sportot stratégiai ágazatnak

2026.02.04. 21:09
Szolnokon folytatódott a Sportinfo 2026 (Fotó: Czinege Melinda)
A Sportinfó 2026 második, szolnoki állomásán Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a sporton keresztül lehet a legjobban megküzdeni a fiatalokért.

 

Szolnok volt a második állomása a Sportinfó 2026 elnevezésű, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága által életre hívott új sportszakmai fórumnak. A Tiszaligeti Sportcsarnokban Tihany Viktor, a HM sportállamtitkárságának kommunikációs igazgatója, az esemény moderátorának felvezetése után Schmidt Ádám sportállamtitkár beszédében jelezte, egyik célja az eseménysorozattal, hogy találkozzon a sportélet legfontosabb szereplőivel. 

„A sport sokkal több az eredménycentrikusságnál, nem csak a legmagasabb szintű versenysport számít – mondta Schmidt. – Nekünk legalább ilyen jelentős a közösségi sport, ebben a világban a sport az az eszköz, ami segítheti a normális társadalom megmaradását és fejlődését. Szeretnénk közösen megtartani a sportot stratégiai ágazatnak, s ha a jelenlegi kormány marad hatalmon, a program folytatódni fog. A legnagyobb küzdelmet a fiatalokért vívott harc jelenti, ki kell szakítanunk őket a virtuális térből. A 2010-es kormánydöntés óta stratégiai ágazat a sport, a térségben egyedülálló, s a világon is párját ritkítja, amit eddig megvalósítottunk.” 

(Fotó: Czinege Melinda)

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 2011 óta 39 milliárd forintot fordítottak építésre, felújításra, többek között a Tiszaligeti Stadiont, a Véső úti sportcentrumot és a törökszentmiklósi uszodát is renoválták, küszöbön áll a megújuló városi strand átadása is. Schmidt a beszéde elején személyes élményeit is felidézte, emlékezve arra, hogy utánpótláskorú kosárlabdázóként játszott a fórum helyszínén, majd később, 2007 és 2015 között rengetegszer látta az Olajbányász férfi kosárlabdacsapatát, és éppen Szolnok felé tartva beszélt telefonon Cseh Sándorral, a csütörtökön Európa-bajnoki döntőt játszó női vízilabda-válogatott szolnoki szövetségi kapitányával. 

A vendégek ezúttal is kérdezhettek a fórum résztvevőitől, Schmidt Ádám mellett Schmidt Gábor sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkártól; Baji Balázstól, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatójától; Szabó Lászlótól, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökétől; Szekeres Pál korábbi paralimpiai bajnok tőr- és kardvívótól; Pallai Tamás válogatott kosárlabdázótól, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapatkapitányától; dr. Berkó Attila főispántól; Herczeg Zsolt országgyűlési képviselőtől és Hadvina Dóra olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakostól.

A fórum következő állomása Debrecen lesz csütörtökön. 

 

Szolnok Baji Balázs Sportinfó 2026 Schmidt Gábor Szabó László Schmidt Ádám
Ezek is érdekelhetik