NS-médiadíj: tizenhat magyar alkotás maradt versenyben az AIPS-nél

A hangzó anyagoknál három magyar nyelvű pályamunka került fel a kiválasztottak közé. Ezek közül az egyik Kreisz Bálint és Szűcs Miklós (lapunk vezető szerkesztője) a Nemzeti Sportrádióban elhangzott anyaga, amely az 1972-es müncheni olimpián az izraeli sportolókat ért terrortámadás emlékét idézi fel, A nap, amely örökre megváltoztatta az olimpiai mozgalmat címmel. A másik Nyáguly Gergely, ugyancsak a Nemzeti Sportrádióban a Kincsem Park centenáriumához kapcsolódó anyaga. A harmadik a marosvásárhelyi Szép Zoltánnak az ottani rádióban elhangzott, Bölöni Lászlóval készített beszélgetése.

A dokumentumfilmek között Makrai Balázs Szőnyi Ferenc ultrafutóról készített anyaga maradt versenyben, TransCanada Ultra a címe.

A rövid videós anyagoknál szerepel a „longlisten” Farkas Mártonnak, az M4 Sport munkatársának a Nagy álom, kis falu című filmje.

Az írott sajtó színes anyagai között a Nemzeti Sport főmunkatársának, Borbola Bencének amerikai riportkörútja során Gazdag Dániellel készített anyaga kapott elismerést, továbbá Nagy Zsoltnak, lapunk futballrovatvezető-helyettesének szintén a Nemzeti Sportban megjelent, Juhos Norberttel, a HUNOR-program küldetésmenedzserével készített interjúja is szerepel a jelöltek között.