NS-médiadíj: tizenhat magyar alkotás maradt versenyben az AIPS-nél
A hangzó anyagoknál három magyar nyelvű pályamunka került fel a kiválasztottak közé. Ezek közül az egyik Kreisz Bálint és Szűcs Miklós (lapunk vezető szerkesztője) a Nemzeti Sportrádióban elhangzott anyaga, amely az 1972-es müncheni olimpián az izraeli sportolókat ért terrortámadás emlékét idézi fel, A nap, amely örökre megváltoztatta az olimpiai mozgalmat címmel. A másik Nyáguly Gergely, ugyancsak a Nemzeti Sportrádióban a Kincsem Park centenáriumához kapcsolódó anyaga. A harmadik a marosvásárhelyi Szép Zoltánnak az ottani rádióban elhangzott, Bölöni Lászlóval készített beszélgetése.
A dokumentumfilmek között Makrai Balázs Szőnyi Ferenc ultrafutóról készített anyaga maradt versenyben, TransCanada Ultra a címe.
A rövid videós anyagoknál szerepel a „longlisten” Farkas Mártonnak, az M4 Sport munkatársának a Nagy álom, kis falu című filmje.
Az írott sajtó színes anyagai között a Nemzeti Sport főmunkatársának, Borbola Bencének amerikai riportkörútja során Gazdag Dániellel készített anyaga kapott elismerést, továbbá Nagy Zsoltnak, lapunk futballrovatvezető-helyettesének szintén a Nemzeti Sportban megjelent, Juhos Norberttel, a HUNOR-program küldetésmenedzserével készített interjúja is szerepel a jelöltek között.
A 30 év alatti fiatal riporterek írásos anyagi közül felkerült a hosszú listára Póczik Dávid (csakfoci.hu) Szoboszlai csapatkapitánya volt, 22 évesen nemet mondott a megélhetési focira című interjúja.
A fiatal riporterek „hangzó” anyagai között Nagy Benjámin (Eurosport) „Olimpiai bajnok úszó lettem, annak ellenére, hogy féltem, cápák lehetnek a vízben” című anyaga lépett tovább.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk már, a fotósoknál versenyben maradt portfoliójával Szilágyi Anna (A szklerózis multiplexen túli mászás), míg az akcióképeknél három magyar is továbblépett: Balogh Dávid a Fejlövés, Cseh Péter a Légi síelés, míg Ladjánszki Máté a Küzdelem című munkájával.
A filmeknél három alkotó maradt versenyben a magyar pályázók közül. Kéri András Dániel a Calcio titkai sorozatának Francesco Calzonáról szóló epizódjával, Kollarik Tamás a Bölöni – Az erdélyi legenda című alkotással és nem utolsósorban Szabó Máté a 2025-ben az MSÚSZ Nívódíjával is elismert Mesél a pálya című filmjével.