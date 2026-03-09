Magyar futballisták feszülnek egymásnak a BL nyolcaddöntőjében; Völgyi Péter látja játékosain a növekvő izgalmat

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:





Magyar futballisták feszülnek egymásnak a Bajnokok Ligája legjobb tizenhat együttese között. A Galatasaray légiósa, Sallai Roland lapunknak elismerte: hallotta a híreket, miszerint a Liverpool érdeklődik iránta, de azt kérte az ügynökétől, „hagyjon nyugodtan dolgozni és koncentrálni a jelenlegi feladataimra. Nekem most az a legfontosabb, hogy a Galatasaray játékosa vagyok, és a csapattal együtt elérjük azokat a célokat, amelyeket kitűztünk erre az idényre. Nem gondolkodom váltásban, főleg nem az idény közepén, amikor ennyi fontos mérkőzés vár ránk.” Hozzátette: „Izgalmas lesz magyar társak ellen játszani, de biztos vagyok benne, meccs közben egyikünk sem erre figyel.”

Túl van idei első összetartásán és mérkőzésein a magyar női kézilabda-válogatott. A Golovin Vlagyimir által irányított együttes a már szintén Európa-bajnoki résztvevő Dániával találkozott, és mindkétszer vereséget szenvedett, Tatabányán nagy küzdelemben 21–19-re, idegenben viszont fájdalmasan simán és gyenge játékkal 31–22-re. „A dán válogatott évek óta az elitben szerepel, egyértelműen az a célunk, hogy felzárkózzunk hozzá, és az elmúlt világversenyeken mutatott szereplésünk tendenciája pozitív is volt, de a múlt héten valami nagyon nem működött, a csapat nem azt a teljesítményt nyújtotta, mint legutóbb a vébén – értékelt a szövetségi kapitány. – Vannak jó játékosaink, de nincs mondjuk egy Cristina Neagunk, aki megold bármit. Nekünk közösen kell megoldást találni.”

Egy ponttal előzte meg a Gyergyót és megnyerte a jégkorong Erste Liga alapszakaszát a Corona Brasov – ennek apropóján kérdeztük a csapat egyik vezetőedzőjét, Strenk Hunort. November másodikáig úgy nézett ki, a címvédő Gyergyói HK megállíthatatlan lesz a mostani kiírásban is, addig 12 bajnoki meccse mindegyikét megnyerte, nagy meglepetésre azonban a DVTK Jegesmedvék megszakította impozáns sorozatát. Ezzel párhuzamosan kezdett magára találni az egy évaddal korábbi bajnok Brassó. „Mi a saját fejlődésünkre összpontosítottunk, teljesen más helyzetben voltunk, mint a Gyergyó, új csapatot építettünk, a játékrendszerben is sok változás történt. Tudtuk, hogy a folyamat eleje nem lesz zökkenőmentes. A Gyergyó nagyszerű csapat, biztosan kiélezett csatákat fogunk egymással vívni az idényben a román bajnokságban és remélhetőleg az Erste Ligában is” – tette hozzá Strenk Hunor.

Nehéz idénye van a Fehérvárnak a jégkorong ICEHL-ben. Az alapszakasz utolsó fordulójában még a 10. helyért is meg kellett harcolnia, de a Ferencváros elleni összecsapásból jobban jött ki, így ott lehetett a rájátszáskvalifikációban. Az idénynek ebben a részében – az előző évadhoz hasonlóan – a Viennával kellett harcolnia a rájátszásért, csak ezúttal az osztrákokat segítette a pályaelőny. Idegenben 5–1-re kapott ki a Fehérvár, majd a MET Arénában 7–3-ra nyert. Vasárnap az osztrák fővárosban Rasmus Reijola remek kapusteljesítményével, önfeláldozó játékkal, és emberhátrányban szerzett góllal 1–0-ra diadalmaskodott, s bejutott a rájátszásba. „A Klagenfurt kilenc napja nem játszott, ebből a szempontból előnyből várhatjuk a keddi találkozót. Erősebb a KAC kerete, nem véletlenül végzett az alapszakasz második helyén. Olyan elánnal megyünk hozzá, amilyet a Vienna ellen láthattak. Megpróbálunk már az elejétől borsot törni az osztrákok orra alá.”

Magabiztos győzelmet aratott a Debreceni VSC a Kazincbarcika SC ellen vasárnap idegenben, noha a vendégeknek két gólját nem adta meg a játékvezető, egyet les, egyet pedig kezezés miatt. Szűcs Tamás is közel járt ahhoz, hogy gólt szerezzen, de a DVSC középpályásának lövése után a labda a lécen csattant. „Kicsit bántott, hogy nem találtam be, de nem emésztem magam: annál már érettebb játékos vagyok, hogy ezen stresszeljek – mondta lapunknak Szűcs Tamás, a Loki 21 éves játékosa, aki a bajnoki idényben eddig három gólt szerzett és kiosztott két gólpasszt. – Remekül érzem magam a bőrömben! A szakmai stáb bízik bennem, s bár már az előző idényben is sok lehetőséget kaptam, most jobban élvezem a játékot. Ez persze annak is köszönhető, hogy nem a kiesés elkerüléséért harcolunk, hanem a dobogó eléréséért. Nem görcsösen, hanem felszabadultan, élvezve a játékot futballozunk.”

Sorozatban öt vesztes bajnoki után szerzett ismét pontot a Paksi FC, az előző idény bronzérmesénél azt remélik, az Újpest FC vendégeként játszott 0–0-s döntetlen fordulópontot jelent a csapat életében. Bognár György együttese különösen az első félidőben nőtt a riválisa fölé, a két szélsőnek, Bévárdi Zsombornak és Zeke Máriónak köszönhetően rengeteg beadás érkezett a kapu elé, és ha a befejezések pontosabbak, meglehetett volna a győzelem. „Tavasszal visszatérő problémát jelent, hogy nem sikerülnek a befejezésinek… – árulta el Zeke Márió. – A szünet után valamivel kiegyenlítettebb lett a játék, mégis úgy érzem, a teljesítményünk alapján rászolgáltunk volna a győzelemre. Rengeteg labdát adtunk be a hazaiak kapuja elé, ha jobb passzban vagyunk, ennyi lehetőségből biztosan többször is betalálunk! Az mindenképpen pozitívum, hogy kapott gól nélkül hoztuk a találkozót.”

A törökországi világbajnoki selejtezőre immár a helyszínen készülő magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter látja játékosain a növekvő izgalmat. „Érződik, nagyon várta már mindenki, hogy teljes létszámmal tudjunk edzeni – mondta a Nemzeti Sportnak a tréner. – Sok mindent át kell vennünk, ismételnünk, s az új elemeket is gyakorolnunk kell még. Amikorra kell, készen lesz a csapat.” A szakember szerint fontos a rajt, de akár nyerünk, akár kikapunk, túl kell lépni az eredményen és a következő feladatra koncentrálni, hiszen valószínűleg három győzelem szükséges a kvalifikációhoz. Lehet, hogy kettővel is sikerülhet, sőt, még olyan variáció is van, hogy egy győzelem is elég lehet, de számolgatni felesleges. „A cél, hogy kivívjuk a világbajnoki szereplés jogát, s remélem, hogy erre nem fogunk rágörcsölni” – tette hozzá Völgyi.

