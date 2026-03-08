Klujber Katrin: Ez nem mehet így tovább!

A magyar női kézilabda-válogatott a hazai kétgólos vereség után idegenben kilenccel kapott ki Dániától az Eurokupában. A mérkőzés után az M4 Sport stúdiójából Klujber Katrint a miértekről.

„Sajnos ez már otthon is látszódott, de voltak más problémák is, amelyekről most nem szeretnék beszélni. Jelenleg azt érzem, hogy próbáljuk egymásra dobálni a felelősséget. Ha nálam van a labda, én is egyedül akarom megoldani a helyzeteket, de lendület nélkül nem megy. Nincs az a csapatjáték, amely az Európa-bajnokságon jellemzett minket” – fogalmazott a saját és a csapat teljesítményével kapcsolatban Klujber Katrin, aki szerint az őszinte kommunikáció segíthet kimozdítani a csapatot a hullámvölgyből.

„Nagyon fontos, hogy a következő összetartáson leüljünk, és megvitassuk, mi lehet a probléma. Illetve tudjuk is, mi az, de eddig még nem sikerült megbeszélnünk. Az biztos, ez így nem mehet tovább, ezt mi is tudjuk. A következő alkalom biztosan arról szól majd, hogy a kommunikáció működjön köztünk, mert vissza kell találnunk a régi csapatjátékunhoz” – jelentette ki a Ferencváros jobbátlövője.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány az M4 Sportnak értékelve azt mondta, a lőtt gólok száma kevés, majdnem ugyanott folytatták, ahol Tatabányán abbahagyták. A szövetségi kapitány felidézte, sok helyzetet hagytak ki, ráadásul a meccs elején labdaeladásokkal segítették könnyű gólokhoz a riválist, miközben náluk kidolgozott helyzetek maradtak ki.

„Ebből erőt merítettek a dánok, akik sokkal gyorsabban is játszottak ezen a mérkőzésen, míg mi elveszítettük az önbizalmunkat, mikor jó helyzet adódott, akkor sem tudtuk góllal befejezni” – mutatott rá, megemlítve, az önbizalomvesztés miatt aztán már nem kidolgozott helyzetekből is kénytelenek voltak próbálkozni játékosai, ráadásul az első meccshez képest az átlövések hatékonysága is visszaesett.

Mint mondta, Papp Nikoletta egyértelműen hiányzott a védekezésből.

„Ahhoz, hogy ez működjön, idő kell és olyan emberek, akik hármas védőt játszanak a saját klubjukban. Próbáltuk másképp megoldani, ez ma nem annyira működött” – fogalmazott Golovin, aki szerint szerették volna megmutatni, mire képesek csapatként és egyénileg, ám ezen a héten ez nagyon kevés játékosnak sikerült.

„A csütörtöki találkozó jobban fájt, a mai napon sokkal jobb volt a válogatott. Ugyanakkor ha csütörtökön kritikus szituációkban nem hibázunk, teljesen más eredmény született volna – emelte ki a szakvezető, aki szerint előre kell nézni és több játékosának is rutint kell szereznie. – Az elit szinthez, amihez tartozni akarunk, sokat kell tanulnunk és edzenünk.”

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA, CSOPORTKÖR

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

DÁNIA–MAGYARORSZÁG 31–22 (14–7)

Svendborg, 3203 néző. V: Picard, Vauchez (franciák)

DÁNIA: KRISTENSEN – Östergaard 1, K. JÖRGENSEN 8 (4) , Anne M. Hansen 2, DAHL 4, Scaglione 3, Friis 2. Csere: Milling (kapus), Haugsted, Lönborg 2 (1), BARDRUM-LARSEN 4, Bang 2, Brandt 3, Thestrup, Pedersen. Szövetségi kapitány: Helle Thomsen

MAGYARORSZÁG: Szemerey – Kovács Anett 1, Kuczora 2, Tóvizi 2, Bordás, VÁMOS P. 5, Hársfalvi. Csere: Janurik (kapus), Klujber 2 (1), SIMON P. 4 (1), Falusi-Udvari 2, Petrus 1, Faragó Lea, Albek 1, Szmolek 1, Csíkos 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 6. p.: 5–1. 13. p.: 6–4. 20. p.: 9–5. 27. p.: 13–5. 34. p.: 18–9. 38. p.: 21–11. 43. p.: 23–15. 48. p.: 24–17

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 2/2