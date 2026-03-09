Nemzeti Sportrádió

Több mint nyolcvanmilliárdos támogatást kapott a vasi sport

2026.03.09. 20:45
Fotó: Unger Tamás
Tizedik alkalommal rendezték meg a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának sportszakmai fórumát. A szombathelyi Haladás Sportkomplexumban elhangzott, hogy Kőszegen és Körmenden is sportcsarnok épülhet.

Tíz évvel ezelőtt kezdték el építeni a Rohonci úton a Szombathelyi Haladás új otthonát, a 15 milliárd forintos kormányzati támogatásból elkészült létesítmény csarnokában hétfőn tartották a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának sportszakmai fórumát.

Az eseménysorozat tizedik állomásán Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, a vármegyében több mint tizenháromezer regisztrált sportolót tartanak nyilván, az elmúlt tizenhat évben a már említett Haladás Sportkomplexum mellett több fejlesztés is történt. „Vas vármegyébe 81.4 milliárd forintos támogatás érkezett 2011 és 2026 között, ezt szeretnénk folytatni a jövőben is” – fogalmazott az államtitkár, aki hozzátette, többek között Kőszegen és Körmenden is sportcsarnok építését tervezik a jövőben.

Schmidt egyúttal jelezte, ahhoz, hogy a sportirányítás sport egészében jól tudjon működni, öt alappillér szükséges, amelyek tekintetében jelentős előrelépések történtek az elmúlt másfél évtizedben. Ide tartozik a létesítményfejlesztés, az egyesületek, az edzők a sportesemények és a közösségi sport támogatása. „Ma már a nemzetközi szövetségek keresik a lehetőséget, hogy Magyarországon rendezzenek sporteseményeket. Jövőre nálunk lesz a vizes világbajnokság, a női kézilabda-világbajnokság, a kajak-kenu és az öttusa vébé is” – tette hozzá az államtitkár.

Az előadást követően a közönségből érkeztek kérdések Schmidt Gáborhoz, Baji Balázshoz és Halász Bencéhez, a Szombathelyi Dobó SE olimpiai ezüstérmes kalapácsvetőjéhez. Németh Zsolt, a Dobó SE edzője az infrastruktúra-fejlesztésekre és a sportorvosi rendszerre vonatkozóan érdeklődött, az államtitkár válaszában jelezte, készül a nemzeti atlétikai program új változata, amelyben benne kell lennie a létesítményfejlesztésnek.

Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója ezt annyiban egészítette ki, hogy az atlétika terén vannak elmaradások az infrastruktúrával kapcsolatban, főleg fedett pályás tekintetben, Szombathelyen pedig már egy futófolyosó is nagy segítséget jelentene. Érkezett kérdés a sportszakemberek egyetemi képzésének létesítményeire vonatkozóan is, Schmidt ebben is előrelépést ígért. Az esemény végén Lengyák György szombathelyi edző is szót kért, aki atlétika Gyuri bácsijaként mutatkozott be és köszönetet mondott a nevelőedzői támogatásért, amely sokat segített neki a télen.

Az országjáró sorozat március 12-én Veszprémben folytatódik.

 

