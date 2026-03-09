Kétszer is felállt a Brentford, de tizenegyesekkel a West Ham jutott be az FA-kupa negyeddöntőjébe

A Brentford a legutóbbi két meccsét megnyerte a West Ham ellen, ráadásul mindkétszer idegenben. Az első félidőben igazán aktív volt mindkét csapat, közel négyes várható gólértéket (xG) értek el. Az első nagyobb helyzet a Brentfordé volt – Michael Kayode lövését Alphonse Areola hárította –, az első gól viszont a West Hamé. A 19. percben a szögletet kifejelték a hazaiak, az ismétlés után a labda Jarrod Bowenhez került, aki közelről a kapuba talált. Szűk tíz percen belül jött a válasz, Igor Thiagórol pattant a kapuba Nathan Collins fejese. Az esetet sokáig vizsgálta VAR, végül érvényben maradt a gól.

Nem sokkal később már a WHU-nak kedvezett a videóbíró: az Adama Traorével elkövetett szabálytalanságért tizenegyest rúghattak a hazaiak, Bowen a jobb alsóba gurított. A második játékrészben már kevesebb volt a helyzet, a hajrában Crysencio Summerville szabálytalankodott a tizenhatoson belül, így a Brentford is büntetőhöz jutott. Bowen után Thiago is duplázott, második gólját ő is tizenegyesből szerezte, jöhetett a hosszabbítás.

A 106. percben Romelle Donavan lőtt kapu fölé, a 117. percben pedig Taty Castellanos, majd nem sokkal később Axel Disasi is ígéretes helyzetből próbálkozhatott, de egyik sem találta el a kaput. A tizenegyeseknél Bowen és Thiago is értékesítette a rúgását. A második körben Dango Ouattara panenkázós kísérlete nem járt sikerrel, Areola állva maradt, és könnyedén fogta a labdát. Más nem hibázott, így a rúgásokat előbb kezdő West Ham (5–3-as szétlövéssel) jutott be a legjobb nyolc közé, ahol Leeds lesz az ellenfele.

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

West Ham United–Brentford 2–2 (Bowen 19., 34. – a másodikat 11-esből, ill. I. Thiago 28., 81. – a másodikat 11-esből) – 11-esekkel 5–3

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Manchester City–Liverpool

Southampton (II.)–Arsenal

Chelsea–Port Vale (III.)

West Ham United–Leeds United