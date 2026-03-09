Asztalitenisz: András Csaba két számban is versenyben maradt

A WTT-sorozat szlovéniai feeder besorolású versenyén a főtáblás küzdelmek első napján András Csaba egyesben szlovák, párosban a horvát Ivor Ban oldalán pedig osztrák ellenfelet legyőzve jutott tovább, a selejtezőből érkező Szántosi Dávid viszont csak megszorítani tudta esélyesebb angol Tom Jarvist.

A keddi folytatásban András egyesben a dél-koreai Kim Gaon ellen lép asztalhoz, míg az András, Ban kettős ellenfele a negyeddöntőben a francia Leo de Nodrest, Jules Rolland duó lesz.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, OTOCEC

Férfiak. Egyes. A 32 közé jutásért

Szántosi Dávid–Valuch (szlovák) 3:0 (9, 2, 1)

A 16 közé jutásért

András Csaba–Hribar (szlovén) 3:1 (3, 10, –8, 6)

Jarvis (angol)–Szántosi 3:1 (6, –9, –8, 7, 8)

Páros. Nyolcaddöntő

András, Ban (magyar, horvát)–Kolodziejczik, Rzihauschek (osztrák) 3:0 (11, 6, 8)