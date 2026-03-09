Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba két számban is versenyben maradt

SZ. M.SZ. M.
2026.03.09. 21:14
null
András Csaba egyesben és párosban is sikeresen mutatkozott be Otocecben (Fotó: WTT)
Címkék
WTT-sorozat Szántosi Dávid asztalitenisz András Csaba
A szlovéniai WTT-versenyen András Csaba egyesben és párosban is győzelemmel mutatkozott be.

A WTT-sorozat szlovéniai feeder besorolású versenyén a főtáblás küzdelmek első napján András Csaba egyesben szlovák, párosban a horvát Ivor Ban oldalán pedig osztrák ellenfelet legyőzve jutott tovább, a selejtezőből érkező Szántosi Dávid viszont csak megszorítani tudta esélyesebb angol Tom Jarvist.

A keddi folytatásban András egyesben a dél-koreai Kim Gaon ellen lép asztalhoz, míg az András, Ban kettős ellenfele a negyeddöntőben a francia Leo de Nodrest, Jules Rolland duó lesz.

ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, FEEDER, OTOCEC
Férfiak. Egyes. A 32 közé jutásért
Szántosi Dávid–Valuch (szlovák) 3:0 (9, 2, 1)
A 16 közé jutásért
András Csaba–Hribar (szlovén) 3:1 (3, 10, –8, 6)
Jarvis (angol)–Szántosi 3:1 (6, –9, –8, 7, 8)
Páros. Nyolcaddöntő
András, Ban (magyar, horvát)–Kolodziejczik, Rzihauschek (osztrák) 3:0 (11, 6, 8)

 

WTT-sorozat Szántosi Dávid asztalitenisz András Csaba
Legfrissebb hírek

Asztalitenisz: Szántosi Dávid főtáblás lett Otocecben

Egyéb egyéni
2026.03.08. 15:43

Négy országgal és 300 fonttal indult a sikersztori

Népsport
2026.02.09. 07:02

Asztalitenisz: Lebrun és Winter nyerte meg a Top 16-bajnokságot

Egyéb egyéni
2026.02.08. 17:27

Lei Balázs Katarban, András Csaba Lille-ben búcsúzott a negyeddöntőben

Egyéb egyéni
2026.01.30. 21:21

Asztalitenisz: András Csaba és Lei Balázs is győzelemmel kezdett a WTT-versenyén

Egyéb egyéni
2026.01.29. 19:47

Asztalitenisz csapat-vb: Szingapúrral egy csoportban a nők, Brazíliával a férfiak

Egyéb egyéni
2026.01.26. 15:21

Asztalitenisz Európa Top 16: Póta Georgina meglepődött, hogy ismét meghívást kapott

Egyéb egyéni
2026.01.14. 19:36

Asztalitenisz Európa Top 16: Póta ismét ott lehet a mezőnyben

Egyéb egyéni
2026.01.12. 15:48
Ezek is érdekelhetik