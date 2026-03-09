Birkózás: Rácz Balázs és Mizsei Zoltán is kiesett az U23-as Eb-n

A hazai szövetség beszámolója szerint magyar győzelemmel indult a vajdasági U23-as Európa-bajnokság, miután a szabadfogású 57 kilogrammos Rácz Balázs legyőzte bolgár riválisát a súlycsoport selejtezőjében. Néhány perc múlva Mizsei Zoltán a 65 kilóban 4-0-ra vezetett U20-as vb-bronzérmes örmény riválisával szemben, ám a második menetben kétvállra fektették. A folytatásban Rácz is legyőzőre talált, a négy közé jutásért az U17-es Eb-ötödik fehérorosz állította meg. Mindkét magyar búcsúzott az Eb-től, miután egyikük legyőzője sem jutott be a döntőbe.

(Kiemelt képünkön: Rácz Balázs (kékben) akcióban Forrás: MBSZ)