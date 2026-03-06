Tíz és fél évet kaphat szexuális erőszakért az Elche csatára

Hosszú börtönévek várhatnak Rafa Mirre, ha bebizonyosodik, hogy szexuális erőszakot követett el – adta hírül a Las Provinciasra hivatkozva csütörtökön a Cadena Ser. A jelenleg az Elchében a Sevilla kölcsönjátékosaként futballozó csatárt 2024 szeptemberében még a Valencia futballistájaként tartóztatták le, miután feljelentést tett ellene egy nő, akivel egy éjszakai szórakozóhelyen ismerkedett meg.

A vád szerint a labdarúgó és két barátja, valamint a nő és annak barátnője a klubból a sértett lakására ment, ahol Mir szexuálisan bántalmazta őt. Mir barátját, a szintén labdarúgó Pablo Jarát a másik nő jelentette fel. A csatárt ezt követően letartóztatták, két napot töltött börtönben, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Az ügyészség tíz és fél éves börtönbüntetést és tizenhárom évre szóló távolságtartási végzést kért a labdarúgóra, akinek, ha a vádak beigazolódnak, 64 ezer eurós kártérítést is fizetnie kell. Az ügyben eljáró bíró szerint a nyomozás során nem pusztán gyanú merült fel, a vádat bizonyítékok is alátámasztják.

Rafa Mir ugyanakkor tagadja az ellene felhozott vádakat, s azt állítja, hogy a szexuális aktus mindkét fél belegyezésével történt – az óvadék letétele után egyik fél sem kérte a futballista házi őrizetét.

A támadó neve a napokban egy másik ügyben is felmerült, az Espanyol játékosa, a marokkói válogatott Omar El-Hilali ugyanis azzal vádolta meg, hogy a két csapat március 1-jei bajnoki mérkőzése alatt rasszista megjegyzést tett rá – ennek kivizsgálására a liga már tett is lépéseket.