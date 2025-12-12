Sárközy-emléktorna: fordítottak az olaszok, vereséggel kezdtek a mieink

Már néhány éve fontos felkészülési állomása a magyar válogatottnak a Sárközy Tamás Emléktorna, és ez ebben az idényben sincs másként, csak ezúttal pár héttel később, nem november elején, hanem decemberben rendezik meg. Az ősszel induló Nemzetek Európai Kupájának is köszönhetően nívós ellenfelek érkeztek ezúttal is a Tüskecsarnokba, a mieink a tavasszal divízió 1/A-világbajnokságon az elitbe visszajutó, a februári téli olimpián házigazdaként induló Olaszországgal kezdtek.

Az első tíz percben nem igazán látszódott a jégen, melyik csapat készül az ötkarikás játékokra, a magyar együttes jól kezdett, és öt perc után kettős emberelőnyben meg is szerezte a vezetést. Remek összjátékot mutatott be Bartalis István, Hári János, valamint Terbócs István, utóbbinak már csak közelről a kapuba kellett lőnie a pakkot. A gyors előny jól hatott a házigazdára, Majoross Gergely gárdája kiválóan játszott és nem utolsó sorban veszélyesen is, a fogaskerékbe egy dolog akadt csak meg időnként, a jól védő olasz kapus, Damian Clara, aki több bravúrt is bemutatott. 13 perc után elkezdtek éledezni a vendégek, majd egy emberelőnyt gyorsan kihasználva Alessandro Segafredo egalizált.

A második harmad teljesen más mederben zajlott, mint az első, az olaszok ráléptek a gázpedálra, így tempós húsz percet láthattak a kilátogató nézők. Sajnos eredményességben Olaszország felé billent el a mérleg nyelve, két perc sem telt el a harmadból, és Luca Zanatta révén vezettek az olaszok, a csatár közelről vette be Bálizs Bence kapuját. Bár többször a vendégek kerültek fölénybe, a Bartalis István vezette sor rendre helyzetbe tudott kerülni, valamint a játékrész közepén Mattysovszky Gergely léphetett ki egyedül, de be akarta várni Molnár Bálintot, ám a passz nem sikerült, így odalett az egyenlítési lehetőség.

Az utolsó felvonásra megpróbálta a kontrollt visszaszerezni a magyar csapat, ez többnyire sikerült is neki. Bálizs Bence hatalmas védéseivel sikerült túlélni egy olasz emberelőnyt, ezt leszámítva több lehetősége volt a mieinknek, de a kapu előtt nem hoztunk jó döntéseket. Az utolsó két percre levitte kapusát Majoross Gergely, ám ez sem hozta meg az várt eredményt, a tornát 2–1-es vereséggel nyitotta Magyarország. Szombaton Franciaországgal csapnak össze Bartalis Istvánék.

VÉLEMÉNYEK „A kezdés jól sikerült, nagy segítség volt az emberelőny is, a kettős fórt szinte egyből sikerült kihasználni, jó lökést adott az első harmadra. Ezt követően várható volt, hogy az olaszok is felébrednek, és fordítani szeretnének a játék képen, ez talán sikerült is nekik. A harmadik harmad kiegyenlített harcot hozott, megint mi domináltunk, többet voltunk az ő kapujuk előtt. Nem volt ez rossz mérkőzés, a góllövéssel akadtak gondjaink” – Terbócs István, a válogatott csatára. „Az első harmadban jó játékot mutattunk, a másodikban fordult a kocka, az utolsóban eléggé oda-vissza harc ment, összességében jó mérkőzést játszottunk. Az utolsó játékrészben sajnos nem tudtunk igazán nagy helyzeteket kidolgozni. Azon mindenképpen dolgoznunk kell, hogy nagyobb forgalmat generáljunk az ellenfél kapusa előtt, be kell menni a fontos területekre. A mi oldalunkon védekezésben is figyelnünk kell erre, úgy nehéz, ha nem látja az ember a lövést” – Bálizs Bence, a válogatott kapusa.

JÉGKORONG

SÁRKÖZY-EMLÉKTORNA, BUDAPEST (TÜSKECSARNOK)

1. FORDULÓ

Magyarország–Olaszország 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

Tüskecsarnok, 172 néző. V: Soós, Vardeberg (norvég), Kovács P., Söstumoen (norvég)

Magyarország: BÁLIZS – Csollák, Ortenszky / Kiss R., Szabó B. Fejes / Stipsicz, Horváth Donát / Horváth M., Hadobás – Dobos, Hári J. (1), Vincze P. / Erdély Cs., BARTALIS I. (1), Ravasz / Farkas L., Nagy Krisztián, TERBÓCS 1 / Galajda, MATTYASOVSZKY, Molnár B. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Olaszország: CLARA – Trivellato, Gios / Zanatta 1, DI TOMASO (2) / Glira, Pietroniro / Spornberger – Segafredo 1, Frycklund, Purdeller (1) / Ierullo, MORINI, Petan (1) / Frigo, Mantenuto, DiGiacinto / DE LUCA, Kostner, Zanetti. Szövetségi kapitány: Jukka Jalonen

Kapura lövések: 33–17

Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 2/1

KORÁBBAN

Lengyelország–Franciaország 4–3 (2–1, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0) – szétlövéssel