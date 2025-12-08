Xabi Alonso dühösen értékelt, a Real Madrid öltözőjében kitört a pánik a Celta elleni vereség után

„Mindannyian dühösek vagyunk; nem az a meccs volt, amit szerettünk volna, és az eredmény sem olyan lett – kezdte meccs utáni értékelését Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője. – Militao sérülése már az elejétől fogva fájt nekünk, és egy ideig eltartott, amíg összerendeződtünk. A lehető leggyorsabban tovább kell lépnünk ezen a meccsen, mert még hosszú út áll előttünk a bajnokságban.”

A szakember elismerte, hogy nem nyújtottak jó teljesítményt a Celta Vigo ellen, a probléma okát azonban nem tudta konkrétan megnevezni: „Nem az történt, amire számítottunk. Keményen letámadtunk egy jó ellenféllel szemben, de valami hiányzott. Elvesztettünk három pontot, fáj és dühösek vagyunk, de szerdán a Bajnokok Ligájában már egy másik oldalunkat kell mutatnunk. Felelősségteljesen kell kezelni a helyzetet, nem szabad túlságosan előre tekintenünk. Változtatunk kell.”

Xabi Alonso külön is beszélt Alejandro Quintero játékvezető ténykedéséről, aki előbb Fran Garcíát majd Álvaro Carrerast is kiállította: „A játékvezető döntései teljesen kizökkentettek minket. Nem vette figyelembe az ellenfél időhúzását, megzavarta a ritmusunkat, nagyon elnéző volt. Carreras lapjáról nem tudok mit mondani, nagyon vitatható volt. Nem tetszett a bíró ténykedése.”

A játékvezető egyébként megmagyarázta, hogy miért hozta meg a döntéseit. A jegyzőkönyvben arról számolt be, hogy Carreras „szörnyűnek” nevezte, ezért mutatta fel neki a második sárgát. Piros lapot kapott a kispadon ülő Endrick is, aki Quintero szerint nagyon hevesen tiltakozott az ítéletek ellen, és a negyedik játékvezető felé rohant, csak az edzői stáb tagjai tudták feltartóztatni – az As szerint mind a ketten legalább kétmeccses eltiltásra számíthatnak. A jegyzőkönyvben továbbá említést tett Daniel Carvajal viselkedéséről, aki az öltözőfolyosón fakadt ki az ítéletek ellen. „Ez az a szint, amin vagy, aztán meg sírsz a sajtótájékoztatón” – szólt oda a bírónak az utcai ruhában szurkoló Carvajal.

A tiltakozások miatt a 73. percben Xabi Alonso is sárga lapot kapott: „A technikai zónából tiltakozott az egyik ítéletemmel szemben.” Ugyancsak sárga lapos figyelmeztetést kapott később Federico Valverde és Rodrygo is.

A barcelonai El Mundo Deportivo kiderítette, hogy a vereség után Xabi Alonso egyetlen szót sem szólt a játékosaihoz, még az öltözőbe sem ment be, hogy értékelje az összecsapást. Edu Aguirre újságíró arról számolt be, hogy a játékosok nagyon indulatosan dolgozták fel az idei első hazai vereséget, különböző tárgyakat hajigáltak az öltözőben, és főleg a játékvezető ítéleteivel voltak elégedetlenek. A meccs ugyanakkor megosztotta a madridi játékosokat, nem mindenki csak a bíróban kereste a vereség okait. „Ez egy hülye kifogás! Kidobjuk a bajnokságot” – esett pánikba a lefújás után az öltöző önkritikusabb része.

A Real Madrid szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja szereplését, az ellenfél a Manchester City lesz.