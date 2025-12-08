Nemzeti Sportrádió

Xabi Alonso dühösen értékelt, a Real Madrid öltözőjében kitört a pánik a Celta elleni vereség után

2025.12.08. 10:04
Fotó: Getty Images
Real Madrid spanyol foci Xabi Alonso Celta Vigo La Liga
Mint ismert, a Real Madrid vasárnap este hazai pályán meglepetésre 2–0-s vereséget szenvedett a Celta Vigótól a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Xabi Alonso vezetőedző dühösen értékelt a lefújás után, és részben a játékvezetőt okolta a vereségért. A madridi öltöző ugyanakkor megosztott a kérdésben: nem mindenki a játékvezető vitatható ítéleteiben látta a vereség legfőbb okait.

„Mindannyian dühösek vagyunk; nem az a meccs volt, amit szerettünk volna, és az eredmény sem olyan lett – kezdte meccs utáni értékelését Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője. – Militao sérülése már az elejétől fogva fájt nekünk, és egy ideig eltartott, amíg összerendeződtünk. A lehető leggyorsabban tovább kell lépnünk ezen a meccsen, mert még hosszú út áll előttünk a bajnokságban.”

A szakember elismerte, hogy nem nyújtottak jó teljesítményt a Celta Vigo ellen, a probléma okát azonban nem tudta konkrétan megnevezni: „Nem az történt, amire számítottunk. Keményen letámadtunk egy jó ellenféllel szemben, de valami hiányzott. Elvesztettünk három pontot, fáj és dühösek vagyunk, de szerdán a Bajnokok Ligájában már egy másik oldalunkat kell mutatnunk. Felelősségteljesen kell kezelni a helyzetet, nem szabad túlságosan előre tekintenünk. Változtatunk kell.”

Xabi Alonso külön is beszélt Alejandro Quintero játékvezető ténykedéséről, aki előbb Fran Garcíát majd Álvaro Carrerast is kiállította: „A játékvezető döntései teljesen kizökkentettek minket. Nem vette figyelembe az ellenfél időhúzását, megzavarta a ritmusunkat, nagyon elnéző volt. Carreras lapjáról nem tudok mit mondani, nagyon vitatható volt. Nem tetszett a bíró ténykedése.”

A játékvezető egyébként megmagyarázta, hogy miért hozta meg a döntéseit. A jegyzőkönyvben arról számolt be, hogy Carreras „szörnyűnek” nevezte, ezért mutatta fel neki a második sárgát. Piros lapot kapott a kispadon ülő Endrick is, aki Quintero szerint nagyon hevesen tiltakozott az ítéletek ellen, és a negyedik játékvezető felé rohant, csak az edzői stáb tagjai tudták feltartóztatni – az As szerint mind a ketten legalább kétmeccses eltiltásra számíthatnak. A jegyzőkönyvben továbbá említést tett Daniel Carvajal viselkedéséről, aki az öltözőfolyosón fakadt ki az ítéletek ellen. „Ez az a szint, amin vagy, aztán meg sírsz a sajtótájékoztatón” – szólt oda a bírónak az utcai ruhában szurkoló Carvajal.

A tiltakozások miatt a 73. percben Xabi Alonso is sárga lapot kapott: „A technikai zónából tiltakozott az egyik ítéletemmel szemben.” Ugyancsak sárga lapos figyelmeztetést kapott később Federico Valverde és Rodrygo is.

A barcelonai El Mundo Deportivo kiderítette, hogy a vereség után Xabi Alonso egyetlen szót sem szólt a játékosaihoz, még az öltözőbe sem ment be, hogy értékelje az összecsapást. Edu Aguirre újságíró arról számolt be, hogy a játékosok nagyon indulatosan dolgozták fel az idei első hazai vereséget, különböző tárgyakat hajigáltak az öltözőben, és főleg a játékvezető ítéleteivel voltak elégedetlenek. A meccs ugyanakkor megosztotta a madridi játékosokat, nem mindenki csak a bíróban kereste a vereség okait. „Ez egy hülye kifogás! Kidobjuk a bajnokságot” – esett pánikba a lefújás után az öltöző önkritikusabb része.

A Real Madrid szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja szereplését, az ellenfél a Manchester City lesz.

Spanyol labdarúgás
12 órája

Ez ám a meglepetés! Otthon kapott ki a Real Madrid a Celta Vigótól

A madridiaktól Fran Garcíát és Álvaro Carrerast is kiállították, Éder Militao ráadásul megsérült.

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (Swedberg 53., 90+3.) 
Kiállítva: Fran García (64., Real Madrid), Carreras (90+2., Real Madrid)
Espanyol–Rayo Vallecano 1–0 (R. Fernández 39. – 11-esből)
Kiállítva: Dolan (87.), ill. Unai López (64.)
Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)
Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)

Szombaton játszották
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

  1. FC Barcelona

16

13

1

2

47–20

+27 

40 

  2. Real Madrid

16

11

3

2

32–15

+17 

36 

  3. Villarreal

15

11

2

2

31–13

+18 

35 

  4. Atlético Madrid

16

9

4

3

28–15

+13 

31 

  5. Espanyol

15

8

3

4

19–16

+3 

27 

  6. Betis

15

6

6

3

25–19

+6 

24 

  7. Athletic Bilbao

16

7

2

7

15–20

–5 

23 

  8. Getafe

15

6

2

7

13–17

–4 

20 

  9. Elche

15

4

7

4

18–17

+1 

19 

10. Celta Vigo

15

4

7

4

18–19

–1 

19 

11. Alaves

15

5

3

7

13–15

–2 

18 

12. Rayo Vallecano

15

4

5

6

13–16

–3 

17 

13. Sevilla

15

5

2

8

20–24

–4 

17 

14. Real Sociedad

15

4

4

7

19–22

–3 

16 

15. Valencia

15

3

6

6

14–23

–9 

15 

16. Mallorca

15

3

5

7

15–22

–7 

14 

17. Osasuna

14

3

3

8

12–18

–6 

12 

18. Girona

15

2

6

7

13–29

–16 

12 

19. Oviedo

15

2

4

9

7–22

–15 

10 

20. Levante

14

2

3

9

16–26

–10 

az állás

 

 

