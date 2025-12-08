Xabi Alonso dühösen értékelt, a Real Madrid öltözőjében kitört a pánik a Celta elleni vereség után
„Mindannyian dühösek vagyunk; nem az a meccs volt, amit szerettünk volna, és az eredmény sem olyan lett – kezdte meccs utáni értékelését Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője. – Militao sérülése már az elejétől fogva fájt nekünk, és egy ideig eltartott, amíg összerendeződtünk. A lehető leggyorsabban tovább kell lépnünk ezen a meccsen, mert még hosszú út áll előttünk a bajnokságban.”
A szakember elismerte, hogy nem nyújtottak jó teljesítményt a Celta Vigo ellen, a probléma okát azonban nem tudta konkrétan megnevezni: „Nem az történt, amire számítottunk. Keményen letámadtunk egy jó ellenféllel szemben, de valami hiányzott. Elvesztettünk három pontot, fáj és dühösek vagyunk, de szerdán a Bajnokok Ligájában már egy másik oldalunkat kell mutatnunk. Felelősségteljesen kell kezelni a helyzetet, nem szabad túlságosan előre tekintenünk. Változtatunk kell.”
Xabi Alonso külön is beszélt Alejandro Quintero játékvezető ténykedéséről, aki előbb Fran Garcíát majd Álvaro Carrerast is kiállította: „A játékvezető döntései teljesen kizökkentettek minket. Nem vette figyelembe az ellenfél időhúzását, megzavarta a ritmusunkat, nagyon elnéző volt. Carreras lapjáról nem tudok mit mondani, nagyon vitatható volt. Nem tetszett a bíró ténykedése.”
A játékvezető egyébként megmagyarázta, hogy miért hozta meg a döntéseit. A jegyzőkönyvben arról számolt be, hogy Carreras „szörnyűnek” nevezte, ezért mutatta fel neki a második sárgát. Piros lapot kapott a kispadon ülő Endrick is, aki Quintero szerint nagyon hevesen tiltakozott az ítéletek ellen, és a negyedik játékvezető felé rohant, csak az edzői stáb tagjai tudták feltartóztatni – az As szerint mind a ketten legalább kétmeccses eltiltásra számíthatnak. A jegyzőkönyvben továbbá említést tett Daniel Carvajal viselkedéséről, aki az öltözőfolyosón fakadt ki az ítéletek ellen. „Ez az a szint, amin vagy, aztán meg sírsz a sajtótájékoztatón” – szólt oda a bírónak az utcai ruhában szurkoló Carvajal.
A tiltakozások miatt a 73. percben Xabi Alonso is sárga lapot kapott: „A technikai zónából tiltakozott az egyik ítéletemmel szemben.” Ugyancsak sárga lapos figyelmeztetést kapott később Federico Valverde és Rodrygo is.
A barcelonai El Mundo Deportivo kiderítette, hogy a vereség után Xabi Alonso egyetlen szót sem szólt a játékosaihoz, még az öltözőbe sem ment be, hogy értékelje az összecsapást. Edu Aguirre újságíró arról számolt be, hogy a játékosok nagyon indulatosan dolgozták fel az idei első hazai vereséget, különböző tárgyakat hajigáltak az öltözőben, és főleg a játékvezető ítéleteivel voltak elégedetlenek. A meccs ugyanakkor megosztotta a madridi játékosokat, nem mindenki csak a bíróban kereste a vereség okait. „Ez egy hülye kifogás! Kidobjuk a bajnokságot” – esett pánikba a lefújás után az öltöző önkritikusabb része.
A Real Madrid szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja szereplését, az ellenfél a Manchester City lesz.
Ez ám a meglepetés! Otthon kapott ki a Real Madrid a Celta Vigótól
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (Swedberg 53., 90+3.)
Kiállítva: Fran García (64., Real Madrid), Carreras (90+2., Real Madrid)
Espanyol–Rayo Vallecano 1–0 (R. Fernández 39. – 11-esből)
Kiállítva: Dolan (87.), ill. Unai López (64.)
Elche–Girona 3–0 (Valera 40., Rafa Mir 51., 57.)
Valencia–Sevilla 1–1 (H. Duro 90+3., ill. Tárrega 58. – öngól)
Szombaton játszották
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–FC Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
|1. FC Barcelona
16
13
1
2
47–20
+27
40
|2. Real Madrid
16
11
3
2
32–15
+17
36
|3. Villarreal
15
11
2
2
31–13
+18
35
|4. Atlético Madrid
16
9
4
3
28–15
+13
31
|5. Espanyol
15
8
3
4
19–16
+3
27
|6. Betis
15
6
6
3
25–19
+6
24
|7. Athletic Bilbao
16
7
2
7
15–20
–5
23
|8. Getafe
15
6
2
7
13–17
–4
20
|9. Elche
15
4
7
4
18–17
+1
19
|10. Celta Vigo
15
4
7
4
18–19
–1
19
|11. Alaves
15
5
3
7
13–15
–2
18
|12. Rayo Vallecano
15
4
5
6
13–16
–3
17
|13. Sevilla
15
5
2
8
20–24
–4
17
|14. Real Sociedad
15
4
4
7
19–22
–3
16
|15. Valencia
15
3
6
6
14–23
–9
15
|16. Mallorca
15
3
5
7
15–22
–7
14
|17. Osasuna
14
3
3
8
12–18
–6
12
|18. Girona
15
2
6
7
13–29
–16
12
|19. Oviedo
15
2
4
9
7–22
–15
10
|20. Levante
14
2
3
9
16–26
–10
9