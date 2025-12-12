Nemzeti Sportrádió

Darts-vb: itt az első nagy meglepetés, kiesett a 12. kiemelt!

2025.12.12. 21:45
Ross Smith (jobbra) itt még nem sejtette, mi vár rá... (Fotó: Getty Images)
dartsvilágbajnokság Ross Smith darts-vb PDC
Nem kis meglepetéssel indult a PDC-dartsvilágbajnokság péntek esti programja: a 12. kiemelt Ross Smith számára véget ért a torna, miután döntő szettben kikapott a világranglistán 114. helyen álló svédtől, Andreas Harryssontól.

A péntek esti program első mérkőzésének elején már látszott, hogy Andreas Harryssonnak van keresnivalója a 12. kiemelt Ross Smith ellen. Ugyan a svéd játékos az első szettet még elvesztette, a második játszmában már jobbnak bizonyult. Ezt követően a felek ismét felváltva nyertek egy-egy szettet, a döntő játszma pedig Smith elvesztett kezdésével indult, ami után Harrysson élt is a lehetőséggel.

Ricky Evans hozta a kötelezőt a szokásos karácsonyi hangulatában, de ellenfele, Man Lok Leung sem szégyenkezhet: a hongkongi játékos a második és a harmadik szettben is megszorongatta az angolt. Lok Leung első ránézésre simán elbukta ezt a meccset, de arra büszke lehet, hogy száznyolcvanok tekintetében ő dominált (5–1).

Cikkünk frissül, a többi mérkőzés összefoglalója később...

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. FORDULÓ
Ross Smith (angol, 12., 96.89)–Andreas Harrysson (svéd, 93.85) 2:3
Ricky Evans (angol, 92.26)–Man Lok Leung (hongkongi, 89.65) 3:0
Később
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)
Korábban
Niels Zonneveld (holland, 92.68)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
Ian White (angol, 81.13)–Mervyn King (angol, 81.54) 3:2
Ryan Searle (angol, 20., 93.29)–Chris Landman (holland, 85.59) 3:0
Rob Cross (angol, 17., 90.84)–Cor Dekker (norvég, 82.05) 3:0

A SZOMBATI PROGRAM
13.30 (Tv: Sport1)
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi)
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol)
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír)
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0
Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai)
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát)
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai)
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga)
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai)
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol)
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd)
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)
Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol)
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri)
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh)
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai)
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol)
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol)
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn)
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót)
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland)
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol)
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol)
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi)
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
Callan Rydz (angol)–KOVÁCS PATRIK

 

