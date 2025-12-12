Révész Bulcsú sikerrel vette a második fordulót is a sznúker Shoot Outon

A 18 éves magyar játékos a szerdai nyitányon az angol Ashley Carty felett 70–7-re diadalmaskodott, ezúttal pedig a walesi Liam Daviest verte meg 52–9-re.

A Shoot Out egy különleges verseny, mert minden mérkőzés egyetlen nyert frame-ig tart. A tornán minden parti legfeljebb tízperces lehet úgy, hogy a játékosoknak az első öt percben minden egyes lökést 15 másodpercen belül végre kell hajtaniuk, a második öt percben pedig erre már csak tíz másodpercük van, ráadásul a lökések után legalább egy golyónak kötelező falat érnie. Az is teljesen egyedi a sportágban, hogy itt a nézők hangosan szurkolhatnak.

Az első magyar profi sznúkeres, Révész Bulcsú harmadszor szerepel ezen a viadalon: két éve az első, tavaly pedig a második körben búcsúzott.