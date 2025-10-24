Nemzeti Sportrádió

Hansi Flick nem ülhet a kispadon a vasárnapi el Clásicón

2025.10.24. 19:19
Hansi Flick a Real Madrid ellen nem irányíthatja csapatát a pálya széléről (Fotó: Getty Images)
Érvényben maradt Hansi Flick egy mérkőzésre szóló eltiltása, az FC Barcelona labdarúgócsapatának vezetőedzője így nem ülhet le a kispadra a Real Madrid elleni vasárnapi el Clásicón.

A katalán futballklub arról számolt be pénteken, hogy a sportbíróság is elutasította a fellebbezését. A csapatot így a német vezetőedző helyettese és honfitársa, Marcus Sorg irányítja a madridi összecsapáson, és a szombati sajtótájékoztatón is őt lehet majd kérdezni.

Korábban már a liga fellebbviteli testülete is elutasította a Barcelona beadványát, ezt erősítette meg a sportbíróság.

Hansi Flick az előző fordulóban, a Girona elleni mérkőzés utolsó perceiben kapott két sárga lapot, ami kiállítást ért, és egymeccses eltiltást vont maga után.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Vasárnap, 16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

FC Barcelona Barcelona Hans-Dieter Flick Hansi Flick el Clásico La Liga
