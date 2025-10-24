Hansi Flick nem ülhet a kispadon a vasárnapi el Clásicón

A katalán futballklub arról számolt be pénteken, hogy a sportbíróság is elutasította a fellebbezését. A csapatot így a német vezetőedző helyettese és honfitársa, Marcus Sorg irányítja a madridi összecsapáson, és a szombati sajtótájékoztatón is őt lehet majd kérdezni.

Korábban már a liga fellebbviteli testülete is elutasította a Barcelona beadványát, ezt erősítette meg a sportbíróság.

Hansi Flick az előző fordulóban, a Girona elleni mérkőzés utolsó perceiben kapott két sárga lapot, ami kiállítást ért, és egymeccses eltiltást vont maga után.

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Vasárnap, 16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!