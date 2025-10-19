Flick a kiállításáról: Nem támadtam a játékvezetőt...

„A mozdulat nem a játékvezetőnek vagy bárki másnak szólt, csak egy érzelmi ünneplés volt” – mondta Hansi Flick. Hozzátette, hogy a kiállítását sem érzi jogosnak: „Frenkie-nek tapsoltam, nem a játékvezetőt támadtam, de ő így értelmezte. Elfogadom a döntését.”

Hansi Flick me representa. pic.twitter.com/uJipQ5DMDZ — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 18, 2025

A szakvezető szerint az 2–1-es siker nagyon fontos három pontot jelent a csapat önbizalma szempontjából, még ha nem is játszottak jól: „Nem ez volt a legjobb futballunk, de a gól sokat adhat a jövőre nézve. Boldog vagyok a csapat miatt.”

A győztes találat külön érdekessége volt, hogy azt a középhátvéd Ronald Araújo szerezte – méghozzá csatárként bevetve. „Nagyon örülök Ronaldnak. Megkérdeztem tőle, tud-e elöl játszani, és igennel válaszolt. Ő mindig szívvel küzd a csapatért, és most ez meghozta a gyümölcsét” – dicsérte uruguayi védőjét Flick.

Az FC Barcelona trénere így kihagyja az el Clásicót, hiszen a kiállítás után eltiltás vár rá, de nem kívánt előre foglalkozni ezzel: „Nem gondolok erre, csak az számít, hogy valahogy a csapat mellett lehessek. Nem hiszem, hogy lesz fellebbezés. A bíró döntött, és ezt tiszteletben tartom.”

SPANYOL LA LIGA 9. FORDULÓ

FC Barcelona–Girona 2–1 (Pedri 13., R. Araújo 90+3., ill. Witsel 20.)