„Érdekes, hogy pont most történt” – Laporta Flick kiállításáról

Finoman szólva sem volt elégedett a La Liga 9. fordulójában, az FC Barcelona–Girona katalán derbin közreműködő Jesús Gil Manzano tevékenységével Joan Laporta, a gránátvörös-kékek elnöke. Mint ismert, a 2–1-es hazai sikerrel végződő mérkőzés hosszabbításában a játékvezető kiállította Hansi Flicket, a Barca vezetőedzőjét, aki így nem ülhet le a kispadra a Real Madrid elleni, döntő fontosságú rangadón.

A helyi sportlap, a Sport értesülése szerint Laportát a klubvezetőség egyik tagja megkérdezte, vajon a bíró döntésében benne volt-e a „fehér kéz”, amire a sportvezető a következőképp reagált: „A »fehér kézről« beszélsz? Ha ilyen nem is létezik, akkor is valami nagyon érdekes dolog történt. A vezetőedzőnk nem lehet ott a következő meccsen, bár fellebbezünk majd a döntés ellen.”

Laportát különösen az dühítette fel, hogy szerinted Gil Manzano túlreagálta az esetet.

„Felmutatta a sárga lapot, majd várt, hogy az edzőnk reagál-e. Nehéz lesz elérni, hogy eltöröljék a lapjait – panaszkodott az elnök, aki arra is utalt, nem tartja kizártnak, hogy a játékvezető szándékosan hozta hátrányba csapatát.

„Nem szeretem ennek a bírónak a hozzáállását. Ez az ember már szinte mindegyik kulcsjátékosunkat kiállította. Valami mindig történik, ha ő vezet nekünk. Teljesen véletlenül ez most pont az előtt a meccs esett meg, amely az első hely sorsáról dönthet” – fogalmazott Laporta, aki leszögezte: panasza nem kifogáskeresés, szerinte csapata nem volt elég éles a Girona ellen.

Az eset krónikájához hozzátartozik, hogy a kiállított Flick a Barca győztes gólját követően jól láthatóan „beintett” Gil Manzanónak, ám a játékvezetői jelentésben ez az incidens nem szerepel.

