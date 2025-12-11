FIFA: két helyet javított a világranglistán magyar női válogatott

Feljebb kapaszkodott Nemzeközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a magyar válogatott, amely két helyet javítva a 45. pozíciót foglalja el a rangsorban. A lista élén továbbra is a világbajnok spanyolok állnak, őket követik az olimpiai bajnok amerikaiak, míg a harmadik helyen a két pozíciót előre lépő németeket találjuk.

Szarvas Alexandra csapatára jövő tavasszal világbajnoki selejtezők várnak, a magyar együttes a C-ligában a friss világranglistán jelenleg 182. Andorrával, a 74. Azerbajdzsánnal és a 135. Észak-Macedóniával csap össze. A válogatott csak úgy tud kijutni a vb-re, ha megnyeri selejtezőcsoportját, majd a jövő őszi play off-mérkőzéseket is sikerrel zárja. Ez utóbbi lesz a nehezebb feladat, hiszen akkor már A-ligás csapatokkal szemben kell majd helyt állnia.

A férfiak legfrissebb világranglistáját a FIFA december 19-én teszi közzé.