Visszavonult az Európa-bajnok portugál kapus

Pénteken Lisszabonban ünnepélyes keretek között búcsúztatják el Rui Patriciót, aki befejezi pályafutását.

A kapuslegenda döntéséről szerdán este a portugál szövetség számolt be. Rui Patricio a nyáron bontott szerződést az Atalantával, ahol csak második kapusként számolt vele Gian Piero Gasperini, és aláírt az Egyesült Arab Emirátusokba, ám az Al-Ain kapuját csak a nyári klubvilágbajnokságon védte.

Rui Patricio 108 alkalommal lépett pályára a portugál válogatott színeiben, ezzel a kapusok között rekorder. A 2016-os Európa-bajnok és 2019-es Nemzetek Ligája-győztes a legutóbbi mérkőzését 2024 márciusában játszotta a válogatottban.

A 37 éves kapus pályafutása jelentős részét a Sportingnál töltötte, majd védett Rómában, ahol Konferencialiga-győztes lett, majd Wolverhamptonban és Bergamóban is. A Sportingban 467 meccsen kapott szerepet, ami klubrekord.