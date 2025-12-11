Kovács Mátyás úgy érzi, végre igazi csapat a Kassa

„Visszatért a mosoly az arcunkra” – reagált a Nemzeti Sportnak a kassaiak játékosa, Kovács Mátyás arra a felvetésre, hogy a nagy múltú pozsonyi csapat legyőzése után idegenben szó szerint lefocizták azt a Rózsahegyet, amely stadionjában már nagyon régen nem győzött a kelet-szlovákiai csapat.

A kassaiaknál a novemberi válogatott szünetben már a második idénybéli edzőváltásra került sor. A kispadra a klub akkor U19-es edzője Peter Cernák került. Vezetése alatt szinte megtáltosodott az akkor reménytelenül utolsó csapat.

„Már a mester első meccsén nagyon közel voltunk a sikerhez. Vezettünk a Nagyszombat ellen, de jöttek a már megszokott hibák és vereséget szenvedtünk. Ezután azonban sikerült pontot szereznünk a Rózsahegy otthonában, majd legyőzni a Slovant. Ez az óriási siker nagy löketet, önbizalmat adott a csapatnak, és annak ellenére, hogy a kezdőcsapatunkban nagyon sok változás volt, simán továbbjutottunk a Szlovák Kupában, miután 4–2-re győztünk a Rózsahegy otthonában” – folytatta a magyar játékos.

A kassaiak több őszi találkozón is jól játszottak, azonban könnyen elkerülhető gólokat kaptak, illetve nagyon nehezen találtak be az ellenfelek kapujába.

„Végre megérkeztek a gólok, hisz az utolsó négy meccsen nyolc gólt szereztünk. Egyértelműen a Slovan elleni győzelmet emelném ki. Egy remek hangulatú meccset játszottunk, melyen magasan jobbak voltunk, mint a bajnokcsapat. Úgy gondolom, hogy a csapatban sokunknak, ahogy nekem is, ez a találkozó egy örök élmény lesz. A bajnokságban ugyan továbbra is utolsó vagyunk, de a helyzetünk már jobb, látjuk a fényt az alagút végén. Ha a hétvégén győzünk, a Szakolca pedig kikap, akkor elhagyhatjuk az utolsó helyet“ – mondta a fiatal középpályás, aki szerint a kassai együttes összekovácsolódott és nagyon egyben van.

„Igazi csapat vagyunk” – jegyezte meg.

Kovács Mátyás kölcsönben érkezett az MTK-tól Kassára, ahol Roman Cerepkaival együtt a többségi magyar tulajdonú klub legjobb góllövője.

„Egyénileg elégedett lehetek, hisz rendszeresen játszom, a csapat eredményei azonban elmaradnak a várakozástól. Bízom benne, hogy tavasszal a táblázaton minél feljebb kapaszkodunk” – zárta le a magyar játékos.