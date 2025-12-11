Nemzeti Sportrádió

Kovács Mátyás úgy érzi, végre igazi csapat a Kassa

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.12.11. 07:43
null
Kovács Mátyás (szemben) alapember Kassán (Fotó: FC Kassa)
Címkék
Kassa Kovács Mátyás Szlovák Kupa
A kassaiaknak először sikerült az idényben kétszer egymás után győzniük. A többségi magyar tulajdonú klub előbb a Niké Ligában 2–0-ra legyőzte a Slovant, majd kétgólos (4–2) sikert ért el Rózsahegyen, és bejutott a Szlovák Kupa negyeddöntőjébe.
Minden más foci
15 órája

Szlovák Kupa: sima kassai továbbjutás

A végeredményt Jan Hladík állította be.

„Visszatért a mosoly az arcunkra” – reagált a Nemzeti Sportnak a kassaiak játékosa, Kovács Mátyás arra a felvetésre, hogy a nagy múltú pozsonyi csapat legyőzése után idegenben szó szerint lefocizták azt a Rózsahegyet, amely stadionjában már nagyon régen nem győzött a kelet-szlovákiai csapat.

A kassaiaknál a novemberi válogatott szünetben már a második idénybéli edzőváltásra került sor. A kispadra a klub akkor U19-es edzője Peter Cernák került. Vezetése alatt szinte megtáltosodott az akkor reménytelenül utolsó csapat. 

„Már a mester első meccsén nagyon közel voltunk a sikerhez. Vezettünk a Nagyszombat ellen, de jöttek a már megszokott hibák és vereséget szenvedtünk. Ezután azonban sikerült pontot szereznünk a Rózsahegy otthonában, majd legyőzni a Slovant. Ez az óriási siker nagy löketet, önbizalmat adott a csapatnak, és annak ellenére, hogy a kezdőcsapatunkban nagyon sok változás volt, simán továbbjutottunk a Szlovák Kupában, miután 4–2-re győztünk a Rózsahegy otthonában” – folytatta a magyar játékos.

A kassaiak több őszi találkozón is jól játszottak, azonban könnyen elkerülhető gólokat kaptak, illetve nagyon nehezen találtak be az ellenfelek kapujába. 

„Végre megérkeztek a gólok, hisz az utolsó négy meccsen nyolc gólt szereztünk. Egyértelműen a Slovan elleni győzelmet emelném ki. Egy remek hangulatú meccset játszottunk, melyen magasan jobbak voltunk, mint a bajnokcsapat. Úgy gondolom, hogy a csapatban sokunknak, ahogy nekem is, ez a találkozó egy örök élmény lesz. A bajnokságban ugyan továbbra is utolsó vagyunk, de a helyzetünk már jobb, látjuk a fényt az alagút végén. Ha a hétvégén győzünk, a Szakolca pedig kikap, akkor elhagyhatjuk az utolsó helyet“ – mondta a fiatal középpályás, aki szerint a kassai együttes összekovácsolódott és nagyon egyben van. 

Igazi csapat vagyunk” – jegyezte meg.

Kovács Mátyás kölcsönben érkezett az MTK-tól Kassára, ahol Roman Cerepkaival együtt a többségi magyar tulajdonú klub legjobb góllövője. 

„Egyénileg elégedett lehetek, hisz rendszeresen játszom, a csapat eredményei azonban elmaradnak a várakozástól. Bízom benne, hogy tavasszal a táblázaton minél feljebb kapaszkodunk” – zárta le a magyar játékos.

Kassa Kovács Mátyás Szlovák Kupa
Legfrissebb hírek

Szlovák Kupa: sima kassai továbbjutás

Minden más foci
15 órája

Hatalmas meglepetés: a Kassa legyőzte hazai pályán a Slovan Bratislavát

Minden más foci
2025.12.06. 20:55

Redzic duplázott, a DAC negyeddöntős a Szlovák Kupában

Minden más foci
2025.12.03. 19:57

A ráadásban védett tizenegyest a Kassa kapusa, csapata pontot szerzett

Minden más foci
2025.11.29. 19:22

Elhalasztották a KFC Komárom kupameccsét

Minden más foci
2025.11.26. 17:11

Légióskörkép: Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában is született magyar gól

Légiósok
2025.11.24. 11:09

Kovács Mátyás nem érti, miért ítéltek tizenegyest a Kassa ellen

Légiósok
2025.11.23. 15:51

Kovács Mátyás gólt szerzett, de kikapott a Kassa a Niké Ligában

Minden más foci
2025.11.22. 21:06
Ezek is érdekelhetik