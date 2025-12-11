Vízilabda: Rengeteg pozitívumot láttam Párizsban – Varga Zsolt

„A két párizsi nap alatt is rengeteg pozitívumot láttam, csomó előremutató jelet, hogy mennyire akarnak a játékosok. Nyilván sok a kapott gól, viszont a szervezett védekezés, különösen hátrányban, idő kérdése – még meg kell érkezniük a blokkoknak, érezni kell a passzvonalakat, és így tovább. A végén abból tudtak visszajönni a franciák, hogy bár kértem, nem igazán tudtunk változtatni a hátrányos védekezésben, rengeteg gól jött kapásoldalról, holott balkezes nélkül játszottak, azaz szoríthattuk volna inkább erre az oldalra őket” – idézi a magyar szövetség honlapja Varga Zsolt szövetségi kapitányt a franciák elleni szerdai meccs kapcsán.

A szakember szerint ugyan ez az időszak alapvetően a tapasztalatszerzésről szól, összességében mégiscsak pozitívum, hogy így vagy úgy, de megnyerték ezt a meccset. Varga Zsolt, aki Dala Döme, Ekler Bendegúz és Simon Henrik személyében három újoncot is avatott, megjegyezte, három órát edzettek a találkozó napján, „normál esetben” ez természetesen nincs így meccsnapon.



„Nagy kerettel kezdtünk dolgozni, fontos, hogy a fiatalok, az új kerettagok minél több mindenen menjenek keresztül. Nyilván sokan maradnak majd ki, hiszen huszonheten vagyunk és csak tizenöten utazhatnak az Európa-bajnokságra, de fontos, hogy mindenkinek legyen lehetősége és igyekezzen élni vele – így tud mindenki épülni, játékosként is és a válogatott számára is. Először meghívnak edzésre, aztán ott vagy kétkapukon, külföldi edzőtáborban, lehetőséghez jutsz hivatalos meccsen – ezt az utat végig kell járnia mindenkinek, így lehet aztán odaérni egy világversenyre."

A magyar válogatott januárban a belgrádi Európa-bajnokságon szerepel.

VÍZILABDA

Férfi felkészülési mérkőzés

Franciaország–Magyarország 17–17 (3–4, 5–5, 3–4, 6–4) – ötméteresekkel: 4–5

Párizs.

A magyar csapat gólszerzői: Nagy Ákos 4, Nagy Ádám, Vigvári Vendel 3-3, Mészáros 2, Tátrai, Ekler, Vismeg, Batizi, Varga Vi.



