Petrovics Mátyás: Az edző legyen rugalmas az iskolai kérdésekben

Tizenötödik alkalommal rendezte meg az Utanpotlassport.hu szerkesztősége a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában az Egy nap az utánpótlásért című konferenciát, amelyet szokás szerint nagy érdeklődés övezett. Az eseményen Petrovics Mátyás vízilabdaedző, a Ferencváros női utánpótlás-szakmai igazgatója, az FTC ifjúsági leánycsapatának trénere és Vajda Zsuzsanna, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója a sport és az iskola kapcsolatáról beszélgetett.

„A sportháromság szót nem szeretem, mert a szülő, az edző és a sportoló gyerek viszonya mellé az iskolát is oda kell tenni. Hiszen ezek a gyerekek napi hat-nyolc órát az iskolában töltenek, és mi, pedagógusok is hatással vagyunk rájuk.

A legfontosabb az, hogy ebben a négyszögben megteremtsük az egyensúlyt

– fogalmazott az igazgatónő, Petrovics pedig kiemelte: „Lényeges, hogy a sportoló gyerekek jól tanuljanak, ezért az iskoláknak és az egyesületeknek, csapatoknak együtt kell működniük. Nekünk, edzőknek mindenben segítenünk kell a tanítványainkat és ha lehetséges, legyünk rugalmasak a tanulást érintő kérdésekben is.”

A konfenrencián Bruckner Gábor (balra), az Utanpotlassport.hu főszerkesztője beszélgetett Vajda Zsuzsannával és Petrovics Mátyással Fotó: Vasas Attila

Szóba került, hogy mit tehet az edző, amikor az iskolai program és az edzés, mérkőzés ugyanarra az időpontra esik.

„Éppen most van a szalagavatók időszaka, és úgy gondolom,

amiből egy van az életben, arra az edző nem mondhatja a játékosának, hogy ne vegyen részt rajta

– jelentette ki Petrovics, majd Vajda Zsuzsanna elmondta, hogy tapasztalata szerint az edzők kölünböző módon kezelik a helyzetet, és nem mindenki engedi el könnyen, szívesen a tanítványát az iskolai rendezvényekre, programokra.

„Lényeges, hogy mindig törekedjünk együttműködésre és keressük a megoldást – mondta az igazgatónő. – Az iskolánkban van egy mentorprogram, és mi nem várjuk el, hogy az edző felhívjon minket, hogy mikor szeretné kikérni a sportolót, hanem azoknak a gyerekeknek, akik többet hiányoznak, a mentoruk elmegy az edzőhöz egyeztetni. Ilyenkor arról van szó, hogy például mikor lesz edzőtábor, mikor terhelhető jobban a tanulás területén a gyerek vagy éppen mikor van szükség arra, hogy a sportolót a tanulásban picit békén hagyjuk.”

(Kiemelt fotó: Vasas Attila)