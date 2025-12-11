Nemzeti Sportrádió

Petrovics Mátyás: Az edző legyen rugalmas az iskolai kérdésekben

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2025.12.11. 09:10
utánpótlássport Vajda Zsuzsanna Petrovics Mátyás Utánpótlássport.hu
Egy nap az utánpótlásért címmel tizenötödször rendezett nagy sikerű konferenciát szerkesztőségünk. A Lurdy Ház Rendezvényközpontjában tartott egész napos eseményen ezúttal is klasszis előadók beszéltek a korosztályos sportot érintő aktualitásokról, legfontosabb ügyekről. Az eseményen Petrovics Mátyás vízilabdaedző és Vajda Zsuzsanna iskolaigazgató a sport és a tanulás összehangolásáról beszélgetett.

Tizenötödik alkalommal rendezte meg az Utanpotlassport.hu szerkesztősége a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában az Egy nap az utánpótlásért című konferenciát, amelyet szokás szerint nagy érdeklődés övezett. Az eseményen Petrovics Mátyás vízilabdaedző, a Ferencváros női utánpótlás-szakmai igazgatója, az FTC ifjúsági leánycsapatának trénere és Vajda Zsuzsanna, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója a sport és az iskola kapcsolatáról beszélgetett.

„A sportháromság szót nem szeretem, mert a szülő, az edző és a sportoló gyerek viszonya mellé az iskolát is oda kell tenni. Hiszen ezek a gyerekek napi hat-nyolc órát az iskolában töltenek, és mi, pedagógusok is hatással vagyunk rájuk.

 – fogalmazott az igazgatónő, Petrovics pedig kiemelte: „Lényeges, hogy a sportoló gyerekek jól tanuljanak, ezért az iskoláknak és az egyesületeknek, csapatoknak együtt kell működniük. Nekünk, edzőknek mindenben segítenünk kell a tanítványainkat és ha lehetséges, legyünk rugalmasak a tanulást érintő kérdésekben is.”

A konfenrencián Bruckner Gábor (balra), az Utanpotlassport.hu főszerkesztője beszélgetett Vajda Zsuzsannával és Petrovics Mátyással Fotó: Vasas Attila

Szóba került, hogy mit tehet az edző, amikor az iskolai program és az edzés, mérkőzés ugyanarra az időpontra esik.

Éppen most van a szalagavatók időszaka, és úgy gondolom,

 – jelentette ki Petrovics, majd Vajda Zsuzsanna elmondta, hogy tapasztalata szerint az edzők kölünböző módon kezelik a helyzetet, és nem mindenki engedi el könnyen, szívesen a tanítványát az iskolai rendezvényekre, programokra.

„Lényeges, hogy mindig törekedjünk együttműködésre és keressük a megoldást – mondta az igazgatónő. – Az iskolánkban van egy mentorprogram, és mi nem várjuk el, hogy az edző felhívjon minket, hogy mikor szeretné kikérni a sportolót, hanem azoknak a gyerekeknek, akik többet hiányoznak, a mentoruk elmegy az edzőhöz egyeztetni. Ilyenkor arról van szó, hogy például mikor lesz edzőtábor, mikor terhelhető jobban a tanulás területén a gyerek vagy éppen mikor van szükség arra, hogy a sportolót a tanulásban picit békén hagyjuk.”

(Kiemelt fotó: Vasas Attila)

