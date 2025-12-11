Housheer: Szupererősek voltunk a magyarok ellen
„Nagyon büszke vagyok mindenkire, hogy végre sikerült újra bejutnunk az elődöntőbe – idézi a Sportnieuws.nl Dione Housheert azután, hogy a holland válogatott Rotterdamban öt góllal megnyerte a Magyarország elleni negyeddöntőt és hat év után újra bejutott a négy közé (2019-ben meg is nyerte a világbajnokságot). – Nagy küzdelem folyt a pályán, fantasztikus volt a csarnokban a hangulat, ami rengeteg energiát adott nekünk. Védekezésben szupererősek voltunk és támadásban is jól teljesítettünk, ilyen egy jól sikerült meccs.”
A 26 éves Housheer hozzátette, most a holland csapat előnyére vált, hogy többen is Magyarországon szerepelnek a válogatottból, ismerték az ellenfelet. A jobbátlövőn kívül a meccsen végleg kiállított Kelly Dulfer és az öt gólt szerző Bo van Wetering Győrben, Angela Malestein pedig a Ferencvárosban játszik. Más kérdés, hogy Housheer így is kihagyott egy hetest győri klubtársával, a magyar válogatott kapuját védő Szemerey Zsófival szemben.
„Azt hiszem, túl sokat gyakoroltam az edzésen, gyönyörűen védte a lövésemet, szerencsére ennek nem volt döntő jelentősége a meccsen” – mondta Housheer Szemerey védése kapcsán.
„Hihetetlenül büszke vagyok a csapatra – ezt már a vb után a holland válogatottól búcsúzó, 33 éves Lois Abbingh mondta. – Örülök, hogy két meccsünk még hátravan, nemcsak a szurkolók, hanem magam miatt is. Nyugodtak és magabiztosak voltunk. Fontos, hogy az ilyen érzelemgazdag mérkőzéseken is taktikusan tudjunk játszani. Van önbizalmam, így egy pillanatra sem gondoltam, hogy ez lesz az utolsó meccsem a válogatottban.”
Abbingh interjúját félbeszakította Yara ten Holte kapus, ugyanis a csapatot már várta egy különteremben egy közös fotóra, ünneplésre Vilmos Sándor holland király, aki személyesen gratulált az elődöntőbe jutó holland válogatott tagjainak. Ezen már a meccsen kiállított Kelly Dulfer is részt vehetett, aki a szabályok értelmében piros lapja miatt nem ünnepelhetett a társakkal a pályán a mérkőzés végén.
Jobb volt Hollandia, a 7. hely húsz éve a legjobb vb-szereplés női kéziseinktől
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
HOLLANDIA–MAGYARORSZÁG 28–23 (14–9)
Rotterdam, 9000 néző. Vezette: M. Hansen, Madsen (dánok)
HOLLANDIA: TEN HOLTE – Malestein 4 (3), HOUSHEER 8, Nüsser 3, Maarschalkerweerd, Dulfer 3, VAN WETERING 5. Csere: Duijndam (kapus), Polman, Abbingh, Van Der Vliet 3, Vollebregt 1, Sprengers 1. Szövetségi kapitány: Henrik Signell
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Falusi-Udvardi 1, Vámos P. 3, Papp N., Tóvizi 1, Kuczora 1, Márton G. 2. Csere: JANURIK (kapus), Klujber 3 (2), Simon P. 3 (1), Bordás R., Albek 3, Kovács Anett 2, Csíkos 3, Hársfalvi 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–4. 15. p.: 6–4. 22. p.: 10–6. 26. p.: 11–8. 34. p.: 15–11. 41. p.: 20–13. 44. p.: 23–15. 50. p.: 24–18. 55. p.: 25–20
Kiállítások: 10, ill. 10 perc
Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Henrik Signell: – Elégedett vagyok csapatom játékával. Tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgunk, a magyar együttes látványos kézilabdát játszik rengeteg jó egyéni képességű játékossal, akiket nagyon kedvelek. A vb-n eddig nagyon jól védekeztünk, fontos volt, hogy ezúttal is arra építsünk.
Golovin Vlagyimir: – Sajnálom, hogy esélyünk sem volt, de lehetőséget sem kaptunk volna… Amikor nem engedik megtalálni a réseket támadásban és amikor nem fújnak be hétmétereseket, akkor hiába keressük ezeket. Ezzel most nem szakmailag kell foglalkozni. Csak büszke vagyok a lányokra. Lejátszottuk a világbajnokságot, szerintem mindent megtettünk, amit tudtunk. Ott vagyunk, ahol vagyunk. Biztos, hogy lehet még fejlődni és fogunk is. De talán az a legfontosabb, hogy a szívünk mindig a helyén volt.