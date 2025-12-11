Housheer: Szupererősek voltunk a magyarok ellen





„Nagyon büszke vagyok mindenkire, hogy végre sikerült újra bejutnunk az elődöntőbe – idézi a Sportnieuws.nl Dione Housheert azután, hogy a holland válogatott Rotterdamban öt góllal megnyerte a Magyarország elleni negyeddöntőt és hat év után újra bejutott a négy közé (2019-ben meg is nyerte a világbajnokságot). – Nagy küzdelem folyt a pályán, fantasztikus volt a csarnokban a hangulat, ami rengeteg energiát adott nekünk. Védekezésben szupererősek voltunk és támadásban is jól teljesítettünk, ilyen egy jól sikerült meccs.”

A 26 éves Housheer hozzátette, most a holland csapat előnyére vált, hogy többen is Magyarországon szerepelnek a válogatottból, ismerték az ellenfelet. A jobbátlövőn kívül a meccsen végleg kiállított Kelly Dulfer és az öt gólt szerző Bo van Wetering Győrben, Angela Malestein pedig a Ferencvárosban játszik. Más kérdés, hogy Housheer így is kihagyott egy hetest győri klubtársával, a magyar válogatott kapuját védő Szemerey Zsófival szemben.

„Azt hiszem, túl sokat gyakoroltam az edzésen, gyönyörűen védte a lövésemet, szerencsére ennek nem volt döntő jelentősége a meccsen” – mondta Housheer Szemerey védése kapcsán.

„Hihetetlenül büszke vagyok a csapatra – ezt már a vb után a holland válogatottól búcsúzó, 33 éves Lois Abbingh mondta. – Örülök, hogy két meccsünk még hátravan, nemcsak a szurkolók, hanem magam miatt is. Nyugodtak és magabiztosak voltunk. Fontos, hogy az ilyen érzelemgazdag mérkőzéseken is taktikusan tudjunk játszani. Van önbizalmam, így egy pillanatra sem gondoltam, hogy ez lesz az utolsó meccsem a válogatottban.”

Abbingh interjúját félbeszakította Yara ten Holte kapus, ugyanis a csapatot már várta egy különteremben egy közös fotóra, ünneplésre Vilmos Sándor holland király, aki személyesen gratulált az elődöntőbe jutó holland válogatott tagjainak. Ezen már a meccsen kiállított Kelly Dulfer is részt vehetett, aki a szabályok értelmében piros lapja miatt nem ünnepelhetett a társakkal a pályán a mérkőzés végén.