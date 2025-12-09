Nemzeti Sportrádió

Két jelölt is van a Real Madrid kispadjára, de Zidane és Klopp sincs köztük – sajtóhír

2025.12.09. 09:58
Santiago Solari korábban már irányította a Real Madridot (Fotó: Getty Images)
Továbbra is rengeteg a kérdőjel Xabi Alonso jövőjét illetően a Real Madrid labdarúgócsapatánál, olyannyira, hogy a Manchester City elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés egyes Spanyolországból származó értesülések szerint az utolsó meccse is lehet a baszk szakvezetőnek a madridi kispadon. Amennyiben az együttes vereséget szenved, a klub vezetősége fájó szívvel, de elbocsátja állásából az edzőt.

A Celta Vigo elleni 2–0-s vereség után nem is annyira kicsi földindulás vette kezdetét a Real Madridnál: a két vezető spanyol sportlap, a Marca és az As is arról számolt be, hogy a klub vezetősége ultimátumot adott Xabi Alonso vezetőedzőnek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a „királyiak” szerdán is vereséget szenvednek odahaza a Manchester Citytől, a baszk trénert menesztik pozíciójából.

És persze a potenciális edzőjelöltek nevét is egymás után dobta be a sajtó: egyszerre lehetett olvasni Jürgen Klopp és Zinédine Zidane esetleges érkezéséről, utóbbival állítólag a klub már fel is vette a kapcsolatot.

A barcelonai illetőségű El Mundo Deportivo azonban merőben más információkat közölt kedden, hivatkozva az általában jól értesült spanyol sportújságíróra, Manu Carrenóra: a bennfentes szakíró is úgy tudja, hogy a Celta elleni fiaskó nagyon megingatta Xabi Alonso helyzetét, szerinte azonban a klub csak abban az esetben döntene az edzőváltás mellett, ha már végképp nincs más lehetőség. Mint fogalmazott: a Real Madrid vezetősége megosztott abban a kérdésben, hogy marasztalni kell-e a trénert, vagy jobb lenne még időben meglépni egy váltást.

Tény: sokan még a gyengébb eredmények ellenére is támogatják a vezetőedzőt, aki a játékoskorában, valamint a Leverkusennél elért edzői eredményei miatt nagy tiszteletnek örvend a madridi Fehér Házban, azonban azzal is tisztában van mindenki, hogy a futballban az eredmények diktálnak. 

Amennyiben mégis az edzőcsere mellett határozna a klub, két jelölt már készen áll arra, hogy bedobják a mély vízbe, azonban sem Klopp, sem pedig Zidane nincs a lehetőségek között – legalábbis Carreno szerint. 

Helyettük az egyik jelölt a jelenleg a klub B-csapatát irányító, de eddig felemás sikerrel építkező Álvaro Arbeloa, a másik pedig Santiago Solari, aki 2018 és 2019 között megbízott vezetőedzőként már irányította a madridiakat, ám akkor nem váltotta meg a világot, igaz, akadtak biztató periódusai is, intelligenciáját pedig azóta is nagyra értékelik Madridban.

