Hollósy László kupadöntőbe vezette a Suhl női röplabdacsapatát

A Suhl eddig négyszer, legutóbb 2014-ben jutott fináléba a kupasorozatban, az elmúlt öt idényben rendre a negyeddöntő jelentette neki a végállomást.

A mostani évadban azonban előbb a Flacht, majd a Borken csapatát is simán legyőzte, mielőtt hazai pályán, 1340 néző előtt, öt játszmában – a rövidített felvonásban 15:12-re – diadalmaskodott a Bajnokok Ligája-induló drezdaiak ellen.

Az összecsapás 124 percig tartott. A Suhlra a Stuttgart vár a február 28-i, mannheimi fináléban.

„Előzetesen is kifejezetten izgalmas mérkőzésre számítottunk, mert a mostani szezonban a bajnokságban is ötszettes találkozót vívtunk a Drezdával, ráadásul az utóbbi időben jó sorozatban is voltunk, a CEV Kupában például sikerült elbúcsúztatnunk a Dinamo Bukarestet” – nyilatkozott az MTI-nek Hollósy.

A korábbi magyar szövetségi kapitány hozzátette, a Dresden a német élvonal egyik topcsapata, az övékéhez képest háromszoros költségvetéssel, de amikor kiderült, hogy otthon játszhatnak velük a kupaelődöntőben, mindenki elkezdett hinni a fináléba jutásban.

„Tudtuk, hogy közhellyel élve egy meccsen bármi megtörténhet, és hála istennek mindenki koncentráltan, fegyelmezetten és ami a legfontosabb, hittel játszott. Nem szeretek nagy szavakat használni, de azt hiszem, csodát sikerült összehoznunk” – értékelt a tréner.

Hollósy szerint a suhli szurkolók már „nagyon ki voltak éhezve a sikerre”, ugyanis a 11 évvel ezelőtti kupadöntő óta nem jutottak sehol fináléba, az pedig, hogy most az aranymeccsen majd 12 ezer néző előtt játszhatnak, az elmúlt öt-hat év szisztematikus építkezésének is az eredménye. A Suhlra a Stuttgart vár a február 28-i, mannheimi fináléban, a vezetőedző – aki 2020 nyara óta irányítja jelenlegi csapatát – ennek kapcsán kiemelte: a rivális büdzséje ötször-hatszor nagyobb, mint az övék, de annál nagyobb motiváció sem egy edzőnek, sem egy játékosnak nem kell, mint hogy ennyi ember előtt léphetnek majd pályára.

„A Stuttgart lesz az esélyes, de nem lennénk sportemberek, ha nem úgy állnánk oda, hogy nyerni akarunk. Minden meccsre úgy küldöm ki a lányokat, hogy elsődlegesen magukat győzzék le, és ha egy találkozó után a tükörbe nézve elégedettek lehetnek, akkor mindig győztesen hagyhatják el a pályát. Szeretnénk a döntőben jó meccset játszani, élvezni az atmoszférát, ha pedig a teljesítményünk elég lesz a győzelemhez, akkor annak örülünk, ha nem, akkor pedig gratulálni fogunk az ellenfélnek” – zárta a 49 éves Hollósy.