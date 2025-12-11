Nemzeti Sportrádió

Hollósy László kupadöntőbe vezette a Suhl női röplabdacsapatát

2025.12.11. 09:42
Hollósy László (Fotó: Török Attila, archív)
A Hollósy László edzette Suhl női röplabdacsapata bejutott a Német Kupa döntőjébe, miután szerda este nagy csatában, 3:2-re legyőzte az elődöntőben a címvédő Dresdner SC 1898 együttesét.

A Suhl eddig négyszer, legutóbb 2014-ben jutott fináléba a kupasorozatban, az elmúlt öt idényben rendre a negyeddöntő jelentette neki a végállomást.

A mostani évadban azonban előbb a Flacht, majd a Borken csapatát is simán legyőzte, mielőtt hazai pályán, 1340 néző előtt, öt játszmában – a rövidített felvonásban 15:12-re – diadalmaskodott a Bajnokok Ligája-induló drezdaiak ellen.

Az összecsapás 124 percig tartott. A Suhlra a Stuttgart vár a február 28-i, mannheimi fináléban.

„Előzetesen is kifejezetten izgalmas mérkőzésre számítottunk, mert a mostani szezonban a bajnokságban is ötszettes találkozót vívtunk a Drezdával, ráadásul az utóbbi időben jó sorozatban is voltunk, a CEV Kupában például sikerült elbúcsúztatnunk a Dinamo Bukarestet” – nyilatkozott az MTI-nek Hollósy.

A korábbi magyar szövetségi kapitány hozzátette, a Dresden a német élvonal egyik topcsapata, az övékéhez képest háromszoros költségvetéssel, de amikor kiderült, hogy otthon játszhatnak velük a kupaelődöntőben, mindenki elkezdett hinni a fináléba jutásban.

Tudtuk, hogy közhellyel élve egy meccsen bármi megtörténhet, és hála istennek mindenki koncentráltan, fegyelmezetten és ami a legfontosabb, hittel játszott. Nem szeretek nagy szavakat használni, de azt hiszem, csodát sikerült összehoznunk” – értékelt a tréner.

Hollósy szerint a suhli szurkolók már „nagyon ki voltak éhezve a sikerre”, ugyanis a 11 évvel ezelőtti kupadöntő óta nem jutottak sehol fináléba, az pedig, hogy most az aranymeccsen majd 12 ezer néző előtt játszhatnak, az elmúlt öt-hat év szisztematikus építkezésének is az eredménye. A Suhlra a Stuttgart vár a február 28-i, mannheimi fináléban, a vezetőedző – aki 2020 nyara óta irányítja jelenlegi csapatát – ennek kapcsán kiemelte: a rivális büdzséje ötször-hatszor nagyobb, mint az övék, de annál nagyobb motiváció sem egy edzőnek, sem egy játékosnak nem kell, mint hogy ennyi ember előtt léphetnek majd pályára.

A Stuttgart lesz az esélyes, de nem lennénk sportemberek, ha nem úgy állnánk oda, hogy nyerni akarunk. Minden meccsre úgy küldöm ki a lányokat, hogy elsődlegesen magukat győzzék le, és ha egy találkozó után a tükörbe nézve elégedettek lehetnek, akkor mindig győztesen hagyhatják el a pályát. Szeretnénk a döntőben jó meccset játszani, élvezni az atmoszférát, ha pedig a teljesítményünk elég lesz a győzelemhez, akkor annak örülünk, ha nem, akkor pedig gratulálni fogunk az ellenfélnek” – zárta a 49 éves Hollósy.

 

 

