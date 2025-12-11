Fagyban a hagymaszerű védelem, azaz a réteges öltözködés a nyerő

A túrázással télen, a havazás ellenére sem kell leállnunk. Bár több előkészületet igényel az elindulás, így jobban meg kell válogatnunk, mit viszünk magunkkal, lényegében ugyanolyan maradandó élményben lehet részünk.

Az öltözködésnél figyeljünk rá, hogy legyen rajtunk alapréteg, amely nem ázik át, hanem elvezeti a testfelületen keletkező izzadságot; legyen egy középső réteg, amely megóv a hidegtől; és egy külső héj, amely véd a szél és a csapadék ellen. A hagymaszerű védelem lényege, hogy a rétegek le- és felvételével kényelmesen alkalmazkodhassunk az időjáráshoz, illetve elkerüljük, hogy túlmelegedjen és az izzadságtól átnedvesedjen az öltözetünk.

Ebben sokat segíthet, ha nem veszünk magunkra pamutruhát. Ez ugyanis nagyon lassan szárad, a kényelmetlen érzés pedig hátráltat a haladásban. Fontos még, hogy a hideggel közvetlenül érintkező testfelületeinket is minél jobban befedjük. Használjunk kesztyűt, sapkát és csősálat, utóbbival arcunk nagy részét is melegen tarthatjuk.

Télen fontos az időbeosztás, lehetőleg sötétedés előtt érjünk fedett helyre. Az energiapótlás ugyancsak kulcskérdés. A hideg miatt kevésbé érezzük az éhséget, ezért figyeljünk, hogy rendszeresen vegyünk magunkhoz ételt. A hátizsákba tett ennivaló ne legyen érzékeny a fagyra, az előre felkockázott csokoládé például jó választás, ahogy az olajos magvak is. A folyadékoknál figyeljünk rá, hogy nulla Celsius-fok alatt megfagyhat a vizünk, igyekezzünk ezért ne a hátizsák külső részéhez erősítve hordani. Nagyon jóleső érzés a legnagyobb hidegben forró italt kortyolgatni, termoszt használva ebben is részünk lehet. Ha teljesítménytúrán veszünk részt, jó eséllyel még újra is tölthetjük forró teával.

A fagyási sérülések megelőzésére is figyelni kell, leginkább fülünk, kezünk és a lábujjaink vannak kitéve a veszélynek.

A fagyás jele lehet a hideg, viaszos és sápadt bőr, a bizsergő, zsibbadó vagy fájó érzés az adott területen, illetve a sérült bőrfelületen felmelegedés után jelentkező vízhólyag. Annak érdekében, hogy elkerüljük ezeket, igyekezzünk szigetelni magunkat, ha lehet, időnként húzódjunk be védett helyre, és melegedjünk fel.

A fagyásnál is súlyosabb állapot a hipotermia, azaz a szervezet fokozott mértékű kihűlése, amelyet elősegíthet az átnedvesedett ruha és az erős szél. Jellemző tünetei a reszketés, az ügyetlenség és a lelassult gondolkodás. Megoldást ilyen esetben is a meleg környezet jelent, szélsőséges esetben orvosi ellátásra is szükség lehet.

A felsorolt veszélyek miatt fontos, hogy téli túrára társaságban induljunk, és úgy kalkuláljunk, hogy még világosban visszaérjünk. Hátizsákunk összeállításakor nyugodtan tervezzünk túl, azaz vigyünk magunkkal extra ruhát, folyadékot és élelmet. Ha így teszünk, a fagyos idő ellenére is maradandó élményben lesz részünk.