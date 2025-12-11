NBA-kupa: az Oklahoma beállította a Golden State Warriors csúcsát

Az NBA-kupa első két negyeddöntőjén eldőlt, hogy az Orlando Magic és a New York Knicks is ott lesz a legjobb négy között, helyi idő szerint szerdán este pedig az Oklahoma City Thunder és a San Antonio Spurs is csatlakozott hozzájuk.

Az Oklahoma esélyt sem adott a Phoenixnek, és sorozatban 16. győzelmét aratta. Shai Gilgeous-Alexander 28 ponttal zárt, és csapatával beállította a Golden State Warriors legendás idénykezdetét: a 2015–2016-os bajnokságban Steph Curryék az első 25 mérkőzésükből huszonégyet megnyertek, ahogy most a Thunder is.

Az Oklahoma a legjobb négy között a San Antonio Spursszel találkozik, amely 13 pontos különbséggel győzött a Los Angeles Lakers ellen.

A texasiaknak az is belefért, hogy Victor Wembenyama továbbra sem bevethető, a francia klasszis nélkül lejátszott 12 mérkőzésből kilencet megnyert a Spurs.

Luka Doncic 35 pontjával a mérkőzés legeredményesebb játékosa lett, de ez is kevés volt a Lakersnek.

NBA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 138–89

Los Angeles Lakers–San Antonio Spurs 119–132