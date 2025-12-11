Nemzeti Sportrádió

NBA-kupa: az Oklahoma beállította a Golden State Warriors csúcsát

2025.12.11. 07:55
Shai Gilgeous-Alexander (2) 28 ponttal zárt (Fotó: Getty Images)
Az Oklahoma City Thunder 138–89-re győzte le a Phoenix Sunst, így bejutott az NBA-kupa elődöntőjébe, ahol a San Antonio Spursszel csap össze.
Amerikai sportok
22 órája

NBA-kupa: a Magic és a Knicks bejutott az elődöntőbe

Desmond Bane 37 ponttal zárta a Miami Heat elleni sikert; Jalen Brunson már az első negyedben megalapozta a Toronto Raptors vereségét.

Az NBA-kupa első két negyeddöntőjén eldőlt, hogy az Orlando Magic és a New York Knicks is ott lesz a legjobb négy között, helyi idő szerint szerdán este pedig az Oklahoma City Thunder és a San Antonio Spurs is csatlakozott hozzájuk.

Az Oklahoma esélyt sem adott a Phoenixnek, és sorozatban 16. győzelmét aratta. Shai Gilgeous-Alexander 28 ponttal zárt, és csapatával beállította a Golden State Warriors legendás idénykezdetét: a 2015–2016-os bajnokságban Steph Curryék az első 25 mérkőzésükből huszonégyet megnyertek, ahogy most a Thunder is.

Az Oklahoma a legjobb négy között a San Antonio Spursszel találkozik, amely 13 pontos különbséggel győzött a Los Angeles Lakers ellen.

A texasiaknak az is belefért, hogy Victor Wembenyama továbbra sem bevethető, a francia klasszis nélkül lejátszott 12 mérkőzésből kilencet megnyert a Spurs. 

Luka Doncic 35 pontjával a mérkőzés legeredményesebb játékosa lett, de ez is kevés volt a Lakersnek.

NBA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 138–89
Los Angeles Lakers–San Antonio Spurs 119–132

 

 

