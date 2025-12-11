Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda: Szeitl Erik hét gólt dobott a PSG ellen

P. K./MTIP. K./MTI
2025.12.11. 09:44
null
Szeitl Erik (jobbra) hét gólt dobott a PSG ellen, de a csapata kikapott a Francia Kupában (Fotó: facebook.com/irreductiblescessonnais)
Külföldön szereplő férfi kézilabdázóink közül szerdán öten is pályára léptek klubcsapataikban.

 

 

Szeitl Erik hét, Hanusz Egon egy gólt szerzett a Cesson-Rennes csapatában, amely 34–28-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a Francia Kupa nyolcaddöntőjében s ezzel búcsúzott a sorozattól. 

Sipos Adrián egy gólja, illetve Palasics Kristóf hét és Bartucz László két védése ellenére az MT Melsungen 31–27-es vereséggel távozott a Bajnokok Ligája-címvédő SC Magdeburg otthonából a német élvonalban.

 

