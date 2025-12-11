Férfi kézilabda: Szeitl Erik hét gólt dobott a PSG ellen
Külföldön szereplő férfi kézilabdázóink közül szerdán öten is pályára léptek klubcsapataikban.
Szeitl Erik hét, Hanusz Egon egy gólt szerzett a Cesson-Rennes csapatában, amely 34–28-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a Francia Kupa nyolcaddöntőjében s ezzel búcsúzott a sorozattól.
Sipos Adrián egy gólja, illetve Palasics Kristóf hét és Bartucz László két védése ellenére az MT Melsungen 31–27-es vereséggel távozott a Bajnokok Ligája-címvédő SC Magdeburg otthonából a német élvonalban.
