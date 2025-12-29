Nemzeti Sportrádió

Négysáncverseny: Domen Prevc fölényesen nyerte az első állomást

2025.12.29. 19:22
Fotó: Getty Images
A papírformának megfelelően Domen Prevc nyerte hétfőn a síugrók Négysáncversenyének első, oberstdorfi állomását.

A szlovén versenyző sikeréhez kétség sem férhetett, ugyanis mindkét sorozatban egyedüliként repült 140 méter fölé. Prevc nemcsak a győzelemnek örülhetett, hanem a különbségnek is, ugyanis tetemesnek tűnő, 17.5 ponttal előzte meg a címvédő osztrák Daniel Tschofeniget és a szlovén Timi Zajcot, akik eredetileg holtversenyben végeztek másodikként, csakhogy utóbbit végül szabálytalan felszerelése miatt kizárták. A harmadik így a német Felix Hoffmann lett.

Prevc toronymagas favoritként várta a legendás sorozat 74. kiírását, ugyanis a világkupa előző hat állomásán ötször győzött és egyszer második lett. Szlovén versenyző eddig mindössze kétszer nyerte meg a Négysáncversenyt: Primoz Peterka 1997-ben, míg 2016-ban Domen Prevc bátyja, Peter hódította el az Aranysast.

A második állomást az újév első napján Garmisch-Partenkirchenben rendezik. Ezután a mezőny átköltözik Ausztriába: vasárnap Innsbruckban, két nappal később pedig Bischofshofenben ugranak a versenyzők.

A VÉGEREDMÉNY
1. Domen Prevc (szlovén) 316.7 pont (141.5 m/140 m)
2. Daniel Tschofenig (osztrák) 299.2 (132/134) és
3. Felix Hoffmann (német) 297.3 (132.5/136)

 

