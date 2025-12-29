Torna: a fiúk jól szerepeltek, a lányok adósak maradtak a sikerekkel

Bár korosztályos Európa-bajnokság ezúttal nem szerepelt a programban, a szertorna-utánpótlás legtehetségesebbjei így sem unatkoztak idén, ugyanis az EYOF-on, a világbajnokságon és a Gymnasiadén is bizonyíthattak a hazai legjobb versenyzők, közülük is elsősorban a fiúk.

Kiválóan teljesítettek a fiúcsapat tagjai a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, vagyis az EYOF-on, amelynek alapvetően Szkopje adott otthont, viszont a tornaversenyeket a horvátországi Eszéken tartották meg.

A mieink közül Hamza-Vargity Bence volt a legeredményesebb, aki gyűrűn bronzérmes, nyújtón hatodik lett,

míg a mix fináléban – Hürkecz Mirával közösen – hatodikként zárt. Gál Kristóf szintén döntőbe jutott gyűrűn, ő a nyolcadik helyen végzett, Marton Axel András pedig az ötödik helyet kaparintotta meg a lólengés fináléjában. A fiúválogatott az előkelő negyedik helyet szerezte meg a csapatversenyben, egyéni összetettben legjobb magyarként Hamza-Vargity 10. lett.

Hamza-Vargity Bence az EYOF-bronzérmével Forrás: MOB-Média

Áprilisban a szerbiai Zlatibor adott otthont az U15-ös Gymnasiadénak, amelyen a teljes magyar küldöttség összesen nyolc érmet szerzett, s ebből ötöt a tornászok nyertek.

A sportági küldöttség legsikeresebb versenyzője az a Ludányi Levente volt, aki összesen négy dobogós helyezést jegyzett.

Egyéni összetettben és lólengésben is ezüst-, míg korláton bronzérmes lett, mindemellett a csapatversenyben (Bánki Márkkel, Lukács Gáborral, Nagy Dániellel és Yu Yeongbeom Christiannal kiegészülve) szintén második helyen végzett. Lukácsnak még a gyűrű fináléjában sikerült egy bronzérmet begyűjtenie.

Az U15-ös Gymnasiadán remeklő Ludányi Levente Forrás: fradi.hu

Az év legrangosabb megméretése az a Fülöp-szigeteken rendezett ifjúsági világbajnokság volt, amelyen a Kis Dominik, Hamza-Vargity Bence és Sas Nándor alkotta fiúválogatott a csapatversenyben a tizedik helyet, míg Kis egyéni összetettben – finalistaként – a huszadik helyet érte el (magyar leány tornász nem indult).

A szertornázók mellett eseménydús éven vannak túl a hazai juniorkorú ritmikus gimnasztikázók is: a nyáron előbb Tallinnban korosztályos Európa-bajnokságot, majd Szófiában világbajnokságot rendeztek nekik. A bulgáriai vb-n Örvendi Regina labdával, míg az együttes kéziszercsapat (Jenei Lívia, Hagymási Lora, Kachovetz Kinga, Németh Berta, Péter Panna és Ritter Lora) öt buzogánnyal zárt a nyolcadik helyen. A team-versenyben – amelyben négy egyéni és két csapatgyakorlat alapján hirdetnek végeredményt – a kilencedik helyet szerezték meg a mieink, illetve az együttes kéziszercsapat összetettben szintén kilencedik, Vukmir Elena pedig szalaggal tizedik lett. Tehát, a világbajnokságon egyéniben és csapatban is nagyszerű helyezéseket gyűjtöttek be a versenyzők.

Előtte hasonlóképpen jól alakult az észtországi junior Eb is, amelyen a már említett együttes kéziszercsapat öt karikával az ötödik helyen végzett, míg öt buzogánnyal és összetettben egyaránt a kilencedik hely lett a jutalma.

A karikával elért ötödik helyezés egyébként 2007 óta a legjobb magyar eredmény volt a junior Eb-ken.

Örvendi Regina Forrás: MATSZ

Az aerobikosok is jól szerepeltek 2025-ben: az azeri Gandzsában rendezett

U15-ös és junior Európa-bajnokságon három arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szereztek a magyarok.

Az U15-ös csapatversenyt Magyarország nyerte, ezzel tovább erősítve pozícióját az európai élmezőnyben. A válogatott aranyérmesei között Böhönyei Bálint is szerepel, aki egyéniben lett Európa-bajnok. A győzelmek sorát az U15-ös aerodance csapat aranya, valamint a junior csoport ezüst- és aerodance-bronzérme tette teljessé, míg Bányász Viktória egyéniben bronzérmet nyert.

A korosztályos aerobikosok is szállították a sikereket idén Forrás: MATSZ

Az akrobatikus tornászok luxemburgi Európa-bajnokságán az ifjúsági mezőnyében a vegyes párosok között Balogh Máté és Fekete Zóra a dinamikus gyakorlatával döntőbe jutott, majd ott az ötödik helyet érdemelte ki.

(Kiemelt képen: Hamza-Vargity Bence Forrás: MATSZ)