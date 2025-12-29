Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: másik albán ütője is elhagyja a MÁV Előrét – hivatalos

Vágólapra másolva!
2025.12.29. 17:59
null
Fotó: MÁV Előre Foxconn
Címkék
röplabda MÁV Előre Foxconn férfi röplabda Extraliga
Az albán Redi Bakiri távozik a bajnoki és kupacímvédő MÁV Előre Foxconn férfi röplabdacsapatától.

A székesfehérvári együttes hétfőn közösségi oldalán közölte, hogy a 25 esztendős ütőjátékos az Egyesült Arab Emírségekben folytatja pályafutását.

Bakiri tavaly szeptemberben szerződött a MÁV Előréhez, amely az előző idényben története során először megnyerte a Magyar Kupát, majd később az Extraligát is.

December elején Katarba szerződött a magyar bajnokcsapat kapitánya, a szintén albán Redjo Koci, helyette a montenegrói Ivan Zvicert igazolta le Omar Pelillo vezetőedző együttese.

A négy fronton küzdő MÁV Előre a bajnokságban nyolc meccs után szettveszteség nélkül áll, a Magyar Kupában négy közé jutott, a CEV-kupában a 32 között 3:1-es hátrányról várja a lengyel JSW Jastrzebski Wegiel elleni, jövő szerdai, idegenbeli visszavágót, míg a Közép-európai Ligában 2/1-es győzelmi mutatója van.

 

röplabda MÁV Előre Foxconn férfi röplabda Extraliga
Legfrissebb hírek

Röplabda: eseménydús éven van túl a hazai utánpótlás

Utánpótlássport
2025.12.26. 20:48

Röplabda: Kertész Petra hosszabbított Békéscsabán

Röplabda
2025.12.26. 17:09

Az „elfeledett” válogatott – 50 éve lett Eb-ezüstérmes a magyar női röplabdacsapat

Röplabda
2025.12.25. 08:14

„Ha tudtuk volna, hogy ennyire jó, nem várunk idáig” – páros interjú Pekárik Eszterrel és Nacsa Gáborral

Képes Sport
2025.12.24. 10:26

Kialakult a négyes döntő mezőnye a férfi röplabda Magyar Kupában

Röplabda
2025.12.23. 19:53

Férfi röplabda: a Kazincbarcika is bejutott az MK négyes döntőjébe

Röplabda
2025.12.22. 18:57

Férfi röplabda Extraliga: ötszettes meccset nyert meg a TFSE

Röplabda
2025.12.21. 21:40

Férfi röpi Extraliga: kilencedik győzelmével a második helyre jött fel a Pénzügyőr

Röplabda
2025.12.20. 21:41
Ezek is érdekelhetik