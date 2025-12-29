Férfi röplabda Extraliga: másik albán ütője is elhagyja a MÁV Előrét – hivatalos

A székesfehérvári együttes hétfőn közösségi oldalán közölte, hogy a 25 esztendős ütőjátékos az Egyesült Arab Emírségekben folytatja pályafutását.

Bakiri tavaly szeptemberben szerződött a MÁV Előréhez, amely az előző idényben története során először megnyerte a Magyar Kupát, majd később az Extraligát is.

December elején Katarba szerződött a magyar bajnokcsapat kapitánya, a szintén albán Redjo Koci, helyette a montenegrói Ivan Zvicert igazolta le Omar Pelillo vezetőedző együttese.

A négy fronton küzdő MÁV Előre a bajnokságban nyolc meccs után szettveszteség nélkül áll, a Magyar Kupában négy közé jutott, a CEV-kupában a 32 között 3:1-es hátrányról várja a lengyel JSW Jastrzebski Wegiel elleni, jövő szerdai, idegenbeli visszavágót, míg a Közép-európai Ligában 2/1-es győzelmi mutatója van.