Asztúriában fogyott el leghamarabb a türelem – megvan az idény első edzőváltása a La Ligában

M. B.M. B.
2025.10.09. 12:18
Veljko Paunovics (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Oviedo a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztette Veljko Paunovics vezetőedzőt, s vele együtt a teljes szakmai stábot.

Az asztúriai klub nem indokolta meg az edzőváltást, de vélhetően a nem túl acélos idénykezdet miatt döntött a vezérkar a váltás mellett. A 48 éves szerb tréner március végén ült le az Oviedo kispadjára, s előbb a másodosztály (La Liga 2) rájátszásába, majd azt megnyerve az élvonalba kormányozta a „gótokat”. Paunovics összesen 22 tétmeccsen irányította a kékmezeseket, s 11 győzelem mellett négy döntetlen és hét vereség volt a mérlege. 

A távozó szakmai stáb utódlásáról a klub nem közölt részleteket, de a Marca szerint a csapatot a 2023–24-es idényben irányító, legutóbb a Las Palmasnál dolgozó Luis Carrión lehet a befutó a vezetőedzői posztra.

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid87119–9+1021
2. Barcelona861122–9+1319
3. Villarreal851214–8+616
4. Betis843113–8+515
5. Atlético Madrid834115–10+513
6. Sevilla841315–11+413
7. Elche834111–9+213
8. Athletic Bilbao84139–9013
9. Espanyol833211–11012
10. Alaves83239–8+111
11. Getafe83239–11–211
12. Osasuna83147–8–110
13. Levante822413–14–18
14. Rayo Vallecano82248–10–28
15. Valencia822410–14–48
16. Celta Vigo8627–10–36
17. Oviedo8264–14–106
18. Girona81345–17–126
19. Real Sociedad81257–12–55
20. Mallorca81257–13–65

 

 

