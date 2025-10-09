Asztúriában fogyott el leghamarabb a türelem – megvan az idény első edzőváltása a La Ligában

Az asztúriai klub nem indokolta meg az edzőváltást, de vélhetően a nem túl acélos idénykezdet miatt döntött a vezérkar a váltás mellett. A 48 éves szerb tréner március végén ült le az Oviedo kispadjára, s előbb a másodosztály (La Liga 2) rájátszásába, majd azt megnyerve az élvonalba kormányozta a „gótokat”. Paunovics összesen 22 tétmeccsen irányította a kékmezeseket, s 11 győzelem mellett négy döntetlen és hét vereség volt a mérlege.

A távozó szakmai stáb utódlásáról a klub nem közölt részleteket, de a Marca szerint a csapatot a 2023–24-es idényben irányító, legutóbb a Las Palmasnál dolgozó Luis Carrión lehet a befutó a vezetőedzői posztra.