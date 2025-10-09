Asztúriában fogyott el leghamarabb a türelem – megvan az idény első edzőváltása a La Ligában

Az asztúriai klub nem indokolta meg az edzőváltást, de vélhetően a nem túl acélos idénykezdet miatt döntött a vezérkar a váltás mellett. A 48 éves szerb tréner március végén ült le az Oviedo kispadjára, s előbb a másodosztály (La Liga 2) rájátszásába, majd azt megnyerve az élvonalba kormányozta a „gótokat”. Paunovics összesen 22 tétmeccsen irányította a kékmezeseket, s 11 győzelem mellett négy döntetlen és hét vereség volt a mérlege.
A távozó szakmai stáb utódlásáról a klub nem közölt részleteket, de a Marca szerint a csapatot a 2023–24-es idényben irányító, legutóbb a Las Palmasnál dolgozó Luis Carrión lehet a befutó a vezetőedzői posztra.
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|8
|7
|–
|1
|19–9
|+10
|21
|2. Barcelona
|8
|6
|1
|1
|22–9
|+13
|19
|3. Villarreal
|8
|5
|1
|2
|14–8
|+6
|16
|4. Betis
|8
|4
|3
|1
|13–8
|+5
|15
|5. Atlético Madrid
|8
|3
|4
|1
|15–10
|+5
|13
|6. Sevilla
|8
|4
|1
|3
|15–11
|+4
|13
|7. Elche
|8
|3
|4
|1
|11–9
|+2
|13
|8. Athletic Bilbao
|8
|4
|1
|3
|9–9
|0
|13
|9. Espanyol
|8
|3
|3
|2
|11–11
|0
|12
|10. Alaves
|8
|3
|2
|3
|9–8
|+1
|11
|11. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|12. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|13. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|14. Rayo Vallecano
|8
|2
|2
|4
|8–10
|–2
|8
|15. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|16. Celta Vigo
|8
|–
|6
|2
|7–10
|–3
|6
|17. Oviedo
|8
|2
|–
|6
|4–14
|–10
|6
|18. Girona
|8
|1
|3
|4
|5–17
|–12
|6
|19. Real Sociedad
|8
|1
|2
|5
|7–12
|–5
|5
|20. Mallorca
|8
|1
|2
|5
|7–13
|–6
|5