Nem borult a papírforma, a Szolnok 14 ponttal kikapott az AEK-tól

A NYOLCSZOROS GÖRÖG BAJNOK AEK kedveli a Bajnokok Ligáját, hiszen 2018-ban megnyerte azt Athénban, az OAKA Sportcsarnokban a francia Monaco ellen, és bár tavaly a későbbi győztes spanyol Malagától kikapott a saját otthonában megrendezett final four elődöntőjében, a harmadik helyet elcsípte. A nemzetközi szövetség erősorrendje szerint a görög gárda a BL második legjobb együttese, a szerdai ellenfél Szolnokot a 13. helyre rangsorolták, ami hízelgő volt, és talán a jó rajtnak is volt betudható.

A keddi, tömegközlekedési sztrájk miatti forgalmi dugó okozta késések után a szerda délelőtti dobóedzést követően sem volt szerencséje a magyar bajnoknak, a belváros úgy beállt, hogy a visszaúton majdnem egyórás buszozást megunva a csapat a 12 perces sétát választotta a hotelbe a további tötyörgés és tehetetlen üldögélés helyett. A meccsre már időben és jó tempóban érkezett a Szolnok; 28 perccel a feldobás előtt szórványos füttyszó fogadta a miskolci nyitányon a szlovák bajnok Levicét kiütő (84–54) Olajt, bemutatáskor már kéttucatnyi magyar drukker köszöntötte a piros-feketéket, akik nem kezdték jól a találkozót, a harmadik percben már 8–0 volt az AEK javára.

Megilletődöttek voltak a szolnoki játékosok, ami persze valahol érthető, Somogyi Ádámon és Rudner Gáboron kívül senki sem játszott még ebben a ligában... Brady Skeens végre megszerezte az első pontot, majd Somogyi bedobott egy büntetőt, de mezőnyből nem találtak be a magyarok (csak a 7. percben), 12–2-nél Vedran Bosnicnak időt kellett kérnie. A második negyed elején éledezett az Olaj, de miután tízre zárkózott, megint jött két rossz dobás és egy eladott labda, azonnal 16-ra nőtt a különbség, pedig a görögöknél a kezdő ötös már a padon ült.

Zónavédekezésre váltott a vendéggárda, ez két labdaszerzést és két gyors kosarat eredményezett. Hat egységre felkapaszkodott a Szolnok, főleg Le’Tre Darthard-pontokkal, jöttek is a kezdők vissza a sárga-feketéknél, vissza is állt félidőre a 12 pontos különbség.

Koncentráltabb volt az újrakezdés vendégoldalon, Ryland Holt szerzett remek triplát, tíz körül állandósodott a különbség, de a negyedet megnyerte az Olaj egy ponttal. Rudner hárompontosa után ismét nyolcra jött fel a magyar bajnok, aztán Somogyi is bepörkölt egy távolit, de a 35 éves litván klasszis, Mindaugas Kuzminskas triplájával ismét elhúzott az AEK, amely az egyre fáradó és két középjátékosát kipontozódás miatt elvesztő vendégekkel szemben bebiztosította a győzelmet.

A Szolnok becsülettel visszakapaszkodott húsz pont alá, és tisztes vereséget szenvedett egy nagyon erős gárda otthonában. 91–77

KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, F-CSOPORT

AEK ATHÉN (görög)–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ 91–77 (22–10, 23–23, 22–23, 24–21)

Athén, 4000 néző. V: Conde (spanyol), Jacobs (belga), Manheim (izraeli)

AEK: Flionisz 4, Bartley 10/6, Arms 7, GRAY 16, SILVA 19. Csere: LEKAVICIUS 12/6, KUZMINSKAS 13/3, Katszivelisz 5/3, Haralampopulosz 3/3, Pecarski 2, Szkordilisz. Edző: Dragan Sakota

SZOLNOK: Somogyi 8/3, DARTHARD 23/12, Pallai 8, Barnes 4, SKEENS 11. Csere: Holt 11/3, Krnjajszki 5, Rudner 5/3, Molnár 2. Edző: Vedran Bosnic

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–0. 6. p.: 12–2. 10. p.: 22–8. 12. p.: 24–14. 13. p.: 30–14. 15. p.: 30–22. 19. p.: 39–33. 23. p.: 49–41. 26. p.: 55–45. 31. p.: 67–59. 33. p.: 72–64. 34. p.: 78–64. 38. p.: 88–68

Kipontozódott: Barnes (35. p.), Skeens (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Sakota: – Nagyon jó csapatot vertünk meg, kemény ellenfél a Szolnok, erre előre figyelmeztettem az együttesemet. Sőt, talán jobban is játszott a rivális, mint amire számítottunk, de előnybe kerültünk az első negyedben, és ez döntött.

Vedran Bosnic: – Az AEK az első negyedben uralta a játékot, és jelentős előnybe került, csak a második játékrészben ébredtünk fel, onnantól kezdve meccsben voltunk. Jó tapasztalatszerzés ez nekünk, minden meccsből tanulunk, hiszen kevesen játszottak még ezen a szinten a csapatomból.

A csoport másik mérkőzésén (kedd)

VEF Riga (lett)–Patrioti Levice (szlovák) 73–92

Az állás 2 forduló után: 1. AEK 4 pont, 2. Szolnok 3, 3. Patrioti 3, 4. VEF 2