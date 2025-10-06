Flick szerint a Barcának nem volt ellenszere a Sevilla agresszív játékára

„Az első félidőben nem játszottunk jól, az ellenfél nagyon agresszíven ment bele a párharcokba, és nekünk erre nem volt ellenszerünk. Ezzel együtt sokat jelent a csapat második félidei reakciója. Nem szeretnék az utolsó két gólról beszélni, a kifogások keresése ugyanis nem az én műfajom. Az első félidei teljesítmény a lényeg, de a legfontosabb még is az, hogy képesek voltunk reagálni rá. Fontos vereséget szenvedtünk, de a válogatott szünet után visszatérünk, és minden trófeáért megküzdünk” – idézi Hansi Flick szavait a katalán Sport.
„El kell fogadnunk a mai vereséget, nem tudtuk irányítani a játékot amikor nálunk volt a labda. Jobban kell játszanunk, ezzel együtt az eddigi legsúlyosabb vereségünk a milánói BL-elődöntő volt. Most is mindent megpróbáltunk, de a futballt gólra játsszák. Ma nem tudtunk többször eredményesek lenni, de megvoltak a lehetőségeink. Az eredmény nem jó, de felemelt fejjel megyünk tovább. Ma messze nem vagyok annyira csalódott, mint a vallecasi meccsünk (1–1 a Rayo ellen – a szerk.) után” – tette hozzá a német szakember.
„A csapat már tíz éve nyeretlen volt a Barcelona ellen hazai pályán, így nagyon jókor jött ez a siker. Sok negatív dolgot ki kellett égetnem a csapatból, szükség volt egy specifikus stílusra, valamint harciasságra, eltökéltségre, és önmagunkat is tisztelnünk kellett. Az ellenfél minőségét figyelembe véve jó mérkőzést játszottunk, de ami velem marad, az a csapat elszántsága, a játékosok telejsítménye, valamint az az öröm, amit a lelátón és az öltözőben egyaránt érezni lehetett” – kezdte értékelését a Sevilla mestere, Matías Almeyda.
„Alaposan kidolgoztuk a meccstervünket, amely működött is. Ahogy azt már elmondtam, ha a Barcelonát engedjük támadni, sok gondot okozhatnak nekünk. Rengeteg áldozatot kellett hoznunk, koncentráltnak kellett maradnunk és egy métert sem engedhettünk át a riválisnak. A labda megjátszásában is volt rizikó, hiszen ellenfelünk az egyik legjobban letámadó csapat. Ezzel együtt megvolt a tervünk a nyomás kijátszására, amely többnyire sikerült is, igaz, a góljuknál pont ez a terv sült el visszafelé. (...) Egyetlen edző sem készíti fel a csapatát abban a tudatban, hogy nem nyerhetnek. Hiszek a játékosaimban és a napi munkában, nem beszélve a hibák eredményes kijavításáról. Az előző mérkőzést rosszul játszva nyertük meg, volt tehát miben javulnunk, hiszen a Barcelona ellen tökéletes mérkőzést kellett játszanunk, mivel ha egy pillanatra is kiengedsz, alaposan megfizetsz érte” – tette hozzá az uruguayi tréner.
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Sevilla–Barcelona 4–1 (A. Sánchez 13. – 11-esből, I. Romero 36., Carmona 90., Adams 90+6., ill. Rashford 45+6.)
|1. Real Madrid
|8
|7
|–
|1
|19–9
|+10
|21
|2. Barcelona
|8
|6
|1
|1
|22–9
|+13
|19
|3. Villarreal
|8
|5
|1
|2
|14–8
|+6
|16
|4. Betis
|8
|4
|3
|1
|13–8
|+5
|15
|5. Atlético Madrid
|8
|3
|4
|1
|15–10
|+5
|13
|6. Sevilla
|8
|4
|1
|3
|15–11
|+4
|13
|7. Elche
|8
|3
|4
|1
|11–9
|+2
|13
|8. Athletic Bilbao
|8
|4
|1
|3
|9–9
|0
|13
|9. Espanyol
|8
|3
|3
|2
|11–11
|0
|12
|10. Alaves
|8
|3
|2
|3
|9–8
|+1
|11
|11. Getafe
|8
|3
|2
|3
|9–11
|–2
|11
|12. Osasuna
|8
|3
|1
|4
|7–8
|–1
|10
|13. Levante
|8
|2
|2
|4
|13–14
|–1
|8
|14. Rayo Vallecano
|8
|2
|2
|4
|8–10
|–2
|8
|15. Valencia
|8
|2
|2
|4
|10–14
|–4
|8
|16. Celta Vigo
|8
|–
|6
|2
|7–10
|–3
|6
|17. Oviedo
|8
|2
|–
|6
|4–14
|–10
|6
|18. Girona
|8
|1
|3
|4
|5–17
|–12
|6
|19. Real Sociedad
|8
|1
|2
|5
|7–12
|–5
|5
|20. Mallorca
|8
|1
|2
|5
|7–13
|–6
|5