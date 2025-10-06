Nemzeti Sportrádió

Flick szerint a Barcának nem volt ellenszere a Sevilla agresszív játékára

M. B.M. B.
2025.10.06. 09:15
null
Hansi Flick (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Barcelona 4–1-es vereséget szenvedett Sevillában a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 8. fordulójában. Lássuk, hogyan értékelték a látottakat a csapatok vezetőedzői!

„Az első félidőben nem játszottunk jól, az ellenfél nagyon agresszíven ment bele a párharcokba, és nekünk erre nem volt ellenszerünk. Ezzel együtt sokat jelent a csapat második félidei reakciója. Nem szeretnék az utolsó két gólról beszélni, a kifogások keresése ugyanis nem az én műfajom. Az első félidei teljesítmény a lényeg, de a legfontosabb még is az, hogy képesek voltunk reagálni rá. Fontos vereséget szenvedtünk, de a válogatott szünet után visszatérünk, és minden trófeáért megküzdünk” – idézi Hansi Flick szavait a katalán Sport

„El kell fogadnunk a mai vereséget, nem tudtuk irányítani a játékot amikor nálunk volt a labda. Jobban kell játszanunk, ezzel együtt az eddigi legsúlyosabb vereségünk a milánói BL-elődöntő volt. Most is mindent megpróbáltunk, de a futballt gólra játsszák. Ma nem tudtunk többször eredményesek lenni, de megvoltak a lehetőségeink. Az eredmény nem jó, de felemelt fejjel megyünk tovább. Ma messze nem vagyok annyira csalódott, mint a vallecasi meccsünk (1–1 a Rayo ellen – a szerk.) után” – tette hozzá a német szakember.

Rayo Vallecano de Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports
Matías Almeyda (Fotó: Getty Images)

„A csapat már tíz éve nyeretlen volt a Barcelona ellen hazai pályán, így nagyon jókor jött ez a siker. Sok negatív dolgot ki kellett égetnem a csapatból, szükség volt egy specifikus stílusra, valamint harciasságra, eltökéltségre, és önmagunkat is tisztelnünk kellett. Az ellenfél minőségét figyelembe véve jó mérkőzést játszottunk, de ami velem marad, az a csapat elszántsága, a játékosok telejsítménye, valamint az az öröm, amit a lelátón és az öltözőben egyaránt érezni lehetett” – kezdte értékelését a Sevilla mestere, Matías Almeyda.

„Alaposan kidolgoztuk a meccstervünket, amely működött is. Ahogy azt már elmondtam, ha a Barcelonát engedjük támadni, sok gondot okozhatnak nekünk. Rengeteg áldozatot kellett hoznunk, koncentráltnak kellett maradnunk és egy métert sem engedhettünk át a riválisnak. A labda megjátszásában is volt rizikó, hiszen ellenfelünk az egyik legjobban letámadó csapat. Ezzel együtt megvolt a tervünk a nyomás kijátszására, amely többnyire sikerült is, igaz, a góljuknál pont ez a terv sült el visszafelé. (...) Egyetlen edző sem készíti fel a csapatát abban a tudatban, hogy nem nyerhetnek. Hiszek a játékosaimban és a napi munkában, nem beszélve a hibák eredményes kijavításáról. Az előző mérkőzést rosszul játszva nyertük meg, volt tehát miben javulnunk, hiszen a Barcelona ellen tökéletes mérkőzést kellett játszanunk, mivel ha egy pillanatra is kiengedsz, alaposan megfizetsz érte” – tette hozzá az uruguayi tréner.

SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
Sevilla–Barcelona 4–1 (A. Sánchez 13. – 11-esből, I. Romero 36., Carmona 90., Adams 90+6., ill. Rashford 45+6.)

1. Real Madrid87119–9+1021
2. Barcelona861122–9+1319
3. Villarreal851214–8+616
4. Betis843113–8+515
5. Atlético Madrid834115–10+513
6. Sevilla841315–11+413
7. Elche834111–9+213
8. Athletic Bilbao84139–9013
9. Espanyol833211–11012
10. Alaves83239–8+111
11. Getafe83239–11–211
12. Osasuna83147–8–110
13. Levante822413–14–18
14. Rayo Vallecano82248–10–28
15. Valencia822410–14–48
16. Celta Vigo8627–10–36
17. Oviedo8264–14–106
18. Girona81345–17–126
19. Real Sociedad81257–12–55
20. Mallorca81257–13–65
a la liga állása

 

 

