Bejelentették a Golden Boy-díj idei döntőseit

A listára a Football Benchmark Golden Boy-indexének (GBFB) első 20 helyezettje kerül, míg további öt játékost a szervező Tuttosport szerkesztői jelöltek a díjra. Fontos megjegyezni, hogy a döntőről lemarad az előző két évben diadalmaskodó, a Golden Boy-index rangsorát idén is vezető Lamine Yamal, mert a Barcelona szélsője a szabályok értelmében nem védheti meg a címét.

A legjobb 25-be magyar játékos nem került be, a Golden Boy-index rangsorában a legutóbbi frissítéskor Pécsi Ármin a 43., Tóth Alex a 91. helyen állt.

A férfiak esetében 2003 óta odaítélt díjról ötven futballszakíró dönt, Magyarországról Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke szavaz. A szakemberek öt játékosra voksolhatnak, ők 10, 7, 5, 3 és 1 pontot kapnak.

Korábban három magyar labdarúgó szerepelt a jelöltek között. Először 2009-ben az akkor a Bariban futballozó Koman Vladimir – azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hányadik lett, csak azt, hogy az akkori 40 jelöltből 26-an kaptak szavazatot, köztük ő is. 2020-ban Szoboszlai Dominik kapott helyet a rangsorban: még a Red Bull Salzburg játékosaként 8. helyezést ért el. 2023-ban pedig a Bournemouthban légióskodó Kerkez Milos a 19. lett a szavazáson.

A Tuttosport egyúttal közölte a legjobb 21 év alatti női labdarúgónak járó Golden Girl-díj tíz döntősének a névsorát is – a tavalyi díjazott a Barcelona fiatalja, Vicky López volt.

A 2025-ÖS GOLDEN BOY-DÍJ DÖNTŐSEI

A Golden Boy-index alapján

Pau Cubarsí (spanyol, Barcelona)

Désiré Doué (francia, Paris Saint-Germain)

Dean Huijsen (spanyol, Real Madrid)

Kenan Yildiz (török, Juventus)

Myles Lewis-Skelly (angol, Arsenal)

Warren Zaire-Emery (francia, Paris Saint–Germain)

Arda Güler (török, Real Madrid)

Franco Mastantuono (argentin, Real Madrid)

Ethan Nwaneri (angol, Arsenal)

Jorrel Hato (holland, Chelsea)

Geovany Quenda (portugál, Sporting CP)

Estevao (brazil, Chelsea)

Leny Yoro (francia, Manchester United)

Senny Mayulu (francia, Paris Saint-Germain)

Nico O'Reilly (angol, Manchester City)

Eliesz Ben Szegir (marokkói, Bayer Leverkusen)

Victor Froholdt (dán, Porto)

Lucas Bergvall (svéd, Tottenham Hotspur)

Archie Gray (angol, Tottenham Hotspur)

Mamadou Sarr (francia, Strasbourg)

A Tuttosport „szabadkártyásai”

Jobe Bellingham (angol, Borussia Dortmund)

Francesco Pio Esposito (olasz, Internazionale)

Rodrigo Mora (portugál, Porto)

Giovanni Leoni (olasz, Liverpool)

Alekszandar Sztankovics (szerb, FC Bruges)

A 2025-ÖS GOLDEN GIRL-DÍJ DÖNTŐSEI

Michelle Agyemang (angol, Brighton)

Iman Beney (svájci, Manchester City)

Giulia Galli (olasz, Roma)

Eva Schatzer (olasz, Juventus)

Signe Gaupset (norvég, Brann Bergen)

Smilla Holmberg (svéd, Hammarby)

Felicia Schröder (svéd, Häcken)

Wieke Kaptein (holland, Chelsea)

Nina Matejics (szerb, Zenit)

Lily Yohannes (amerikai, Olympique Lyon)