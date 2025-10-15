Női kosár Ek: a Pécs az utolsó pillanatokban fordított spanyol vendége ellen

Pécs–Gernika 62–60. A hazaiak 12–12 után ritmust váltottak, és a nyáron a TFSE-ből érkező Dúl Panka vezérletével 11–2-es rohammal rukkoltak ki. A házigazdák kilenc ponttal megléptek, de az ellenfél remek lepattanózással felzárkózott, a nagyszünetben 30–28 volt az állás. Térfélcsere után, 30–30-nál ismét nyílt lett a meccs, rövid ideig a spanyolok voltak előrébb, jókor jött a Sopronból átigazolt Varga Alíz triplája.

A 46–46-ról induló záró szakaszban a Gernika két hármassal elhúzott, ám a Djokics-csapat 46–54 után sorozatban 12 pontot szerezve fordított. A hajrában felváltva estek a kosarak: három másodperccel a vége előtt még a spanyol csapat vezetett, az utolsó magyar akció során Julia Reisingerová támadólepattanót szedve fordított, majd a megítélt büntetőt is a helyére küldve beállította a végeredményt (62–60).

Sepsi–Szekszárd 49–63. A sepsiszentgyörgyiek – akik Gereben Lívia, Mérész Beatrix és Szabó Fanni személyében három magyar légióssal álltak ki – az első 15 percben tartották a lépést, azt követően a portugál Carolina Rodrigues vállaira vette a magyar csapatot, egymaga 14 pontot szórt a nagyszünetig.

A fordulás után az amerikai Liza Karlen is elkapta a fonalat, a 28. percben már tíz pont volt a vendégek előnye. Az utolsó játékrész 36–46-ról indult, onnan a tolnaiak már nem engedték ki kezükből a győzelmet, így továbbra is százszázalékosak az Európa-kupában (49–63).

NŐI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

C-CSOPORT, 2. FORDULÓ

NKA UNIVERSITAS PÉCS–LOINTEK GERNIKA BIZKAIA (spanyol) 62–60 (14–12, 16–16, 16–18, 16–14)

Pécs, 1100 néző. V: Mjeda (horvát), Brekalo (bosnyák), Mikulic (horvát)

PÉCS: DÚL P. 7/3, Rátkai 1, Török 6/3, VARGA A. 8/6, REISINGEROVÁ 22. Csere: STUDER 8/3, Olawuyi 4, TÓTH O. 6, Josepovits. Edző: Djokics Zseljko

GERNIKA: OLAETA 8/6, WESTERIK 11/3, ADAMS 13/3, Bessoir, JANKOVICS 9. Csere: CASTEDO 15/9, Matarranz 4, Polleros. Edző: Lucas Fernández

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–7. 7. p.: 11–9. 12. p.: 19–14. 16. p.: 26–22. 22. p.: 34–30. 27. p.: 41–42. 33. p.: 46–52. 38. p.: 58–56

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – A hangulatra nem lehetett panasz. Egyvalamivel azonban elégedetlen voltam, méghozzá a mentális hozzáállással. Máskor a kispadról sokkal nagyobb lelkesedés szokott áradni. A lepattanókért vívott csatát viszont egyértelműen megnyertük. A végén tudtunk néhány dolgon változtatni, ami sorsdöntőnek bizonyult.

Lucas Fernández: – Nagyszerű volt az atmoszféra az egész találkozó során. A pécsiek alacsony posztokon klasszis teljesítményeket mutattak. Sajnos a hazaiak sokkal több büntetőt dobhattak, mint mi, ráadásul jobb százalékban értékesítették azokat, ez döntő volt.

Tudósított: PUCZ PÉTER

A csoport másik mérkőzésén

Elitzur Ramla (izraeli)–Sportiva/AzorisHotels (portugál) 86–56

Az állás: 1. Gernika 3 (2 mérk.), 2. Ramla 2 (1), 3. Pécs 2 (1), 4. Azoris 2 (2)

D-CSOPORT, 2. FORDULÓ

CS SEPSI-SIC–TARR KSC SZEKSZÁRD 49–63 (12–13, 11–16, 13–17, 13–17)

Sepsiszentgyörgy, 600 néző. V: Marinakisz (görög), Zlatevszki, Mijalkovszki (macedónok)

SEPSI: Davis 10, Szabó Fanni 4, Gereben 8, Mérész 8, POTTER 16/3. Csere: Catinean, Armanu, Diop 3, Ghita, Mikes. Edző: Zoran Mikes

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 16/6, Holcz 8/3, Dombai 8, KARLEN 17/3, Szücs G. 2. Csere: Theodoreán 6/6, Ovner, Chmiel 6, Nyári. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–0. 7. p.: 8–9. 12. p.: 12–16. 14. p.: 17–16. 18. p.: 21–27. 24. p.: 29–37. 30. p.: 36–46. 33. p.: 40–54. 36. p.: 42–61

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Igazi csapatgyőzelem volt, a védekezés hozta meg nekünk a sikert. Alaposan felkészültünk a Sepsi játékából és alacsony pontszámon tudtuk tartani hazai pályáján, ez volt a kulcs. Támadásban nagyon tetszett a dobáskiválasztásunk, sok passzal játszottunk, majdnem duplaannyi asszisztunk volt, mint ellenfelünknek. Lehet, hogy sokszor az üres dobások is kimaradtak, de szépen járattuk a labdát. Mindenki jól teszi a dolgát a stábban is, remekül együtt tudunk dolgozni, élmény ezt a csapatot vezetni.

A csoport másik mérkőzésén

GEAS (olasz)–Kangoeroes Basket Mechelen (belga) 54–72

Az állás 2 forduló után: 1. Mechelen 4 pont, 2. Szekszárd 4, 3. GEAS 2, 4. Sepsi 2

A csoportok első két helyezettje és a legjobb négy csoportharmadik továbbjut.