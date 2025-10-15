Női kosár Euroliga: a pilóta is üdvözölte a DVTK együttesét

Félálomban vagy zenét hallgatva, esetleg valamilyen sorozatot, filmet nézve arra kaphatták fel a fejüket a DVTK Hun-Therm játékosai úton Athén felé a repülőn, hogy az egyik fapados légitársaság kapitánya köszönti őket, és megtiszteltetésnek tartja, hogy szállíthatja a csapatot a fontos Euroliga-mérkőzésre. Tréfálkozva hozzátette, ha valami probléma lenne visszafelé a géppel, majd a MÁV besegít…

A bejelentést nagy taps kísérte, és hamar egyértelművé vált, hogy miskolci szurkolók is utaznak a járaton – akár több tucat drukkere előtt játszhat csütörtök este az Olympiakosz vendégeként a borsodi együttes. Amely súlyos hazai vereséggel kezdte az elitsorozatot, de mivel a klasszis török Fenerbahce volt az ellenfél, ez senkit sem lepett meg különösebben. Most sokkal nagyobb esély van a győzelemre, nem vitás.

„Az előző idényem kicsit csonkára sikeredett, úgyhogy fontos volt a nyár, hogy mentálisan is ki tudjam pihenni a sokhónapos rehabilitációt és a négyszer műtött térdemnek is szüksége volt némi pihenőre. Úgy vágtam neki az évadnak és az alapozásnak, hogy nem húztam a lábam, igyekeztem is megelőzni a problémákat. A Fener ellen volt majdnem húsz percünk, amikor minőségi kosárlabdát játszottunk, nem ragadtunk be a kezdésnél sem. Voltak bátor megoldásaink és a hibák is kijöttek, tehát erre a meccsre lehet alapozni. A görögök teljesen ellentétes felfogásúak, mint mi vagyunk, az egyéni megoldásokra alapoznak, mi a csapatjátékra. Az egyéni védekezés és egymás kisegítése nagyon fontos lesz, limitálnunk kell a kulcsjátékosokat, illetve sokat futni – taglalta Aho Nina, a DVTK irányítója.

A Sopron Basket szintén csütörtökön játszik, az olasz Schio otthonában leginkább a tisztes helytállás lehet a célja Gáspár Dávid csapatának.

NŐI KOSÁRLABDA EUROLIGA, CSOPORTKÖR

C-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Csütörtök, 17.30: Olympiakosz (görög)–DVTK HunTherm

Csütörtök, 19.15: Valencia Basket Club (spanyol)–Fenerbahce Opet (török)