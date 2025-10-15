Asztalitenisz Eb: férficsapatunk lecsúszott az alsóházi döntőről

Ennél drámaibb meccset rendezni sem lehetne: a zadari Európa-bajnokságon szereplő férficsapatunk kedd este – lapzártánk után – úgy kapott ki 3:2-re a spanyoloktól, hogy mind az öt párharc öt szettben dőlt el, az utolsó meccs ötödik játszmájában pedig Szudi Ádámnak 10:7-nél három meccslabdája is volt Daniel Berzosával szemben, a végén mégis a spanyol örülhetett. A vereség ténye mellett leginkább az a fájó, hogy a tét a 16 közé jutás volt, s bizony nagyon nem mindegy, hogy a csapat a nyolcaddöntőben léphet asztalhoz, vagy a 17–24. helyért folytathatja. Valamiért ezek a kiélezett csaták mostanában nem a mieink javára dőlnek el, ez a mostani vereség nagyon emlékeztet a két évvel ezelőtti malmői esetre, akkor ugyancsak férficsapatunk kapott ki meccslabdáról a svédektől a negyeddöntőben – igaz a tét ott sokkal nagyobb, az Európa-bajnoki érem volt.

„Sajnos ez benne van a játékban – mondta Harczi Zsolt szakmai igazgató. – Most kétszer egymás után is mi voltunk a kárvallottak, azon vagyunk, hogy a közeljövőben ez megváltozzon. A vereség soha nem jó, abban a tekintetben mégis elégedett vagyok, hogy a rutinosabbak és a fiatalok együtt küzdöttek, jó a csapatszellem, mindenki azon volt, hogy a legtöbbet tegye be a közösbe, s valóban csak néhány milliméter hiányzott ahhoz, hogy mi jusson be a nyolcaddöntőbe. Ezzel ugyan egyenes ágon nem sikerült kvalifikálnunk a jövő évi világbajnokságra, de nem aggódom, mert szinte biztos, hogy a világranglista alapján a már most részvételi jogot szerző nők mellett férficsapatunk is ott lesz Londonban.”

A férfiak tehát úgy várták a szerdát, hogy a legjobb esetben is csak a 17. helyet szerezhetik meg Zadarban, ami visszalépés, de tegyük hozzá, a szövetség a fiatalítási törekvések jegyében inkább már a jövő csapatát nevezte a kontinenstornára, hiszen a rutinosnak számító Szudi Ádám és az eddig többször is bizonyító András Csaba mellett két húsz év alatti játékos, a nyáron ifjúsági Eb-aranyat szerző Szántosi Dávid, valamint Lei Balázs utazott el Horvátországba.

A finnek elleni alsóházi negyeddöntőben közülük Szudi, András és Lei kapott bizalmat Harczi Zsolt szakmai igazgatótól, s bár félő volt, hogy a kedd este 11 óra után záruló vesztes mérkőzést követően szerdán kora délután nem feltétlenül lesznek frissek a játékosok, szerencsére ennek nyoma sem volt az asztalnál. A finn színekben versenyző Oláh Benedek és két társa, Alex Naumi és Lassi Lehtola nem okozott különösebb gondot a mieinknek hárman összesen két játszmát szereztek, nem valószínű, hogy a meccs során a kispadon ülők pulzusa az átlag fölé emelkedett. A sima 3:0-s győzelem tényén túl az sem mellékes, hogy Szudi a kedd este három meccslabdáról elveszített összecsapás után 13 órával odaállt az asztalhoz és nyerni tudott, miként az is jó hír, hogy az Eb-n most először asztalhoz álló Lei győzelemmel mutatkozott be.

Az esti programban az alsóházi döntőbe jutásért az olaszokat legyőző csehek következtek. A papírforma nem feltétlenül a mieink sikerét ígérte, ennek ellenére András Csaba Radim Moravek elleni sima győzelmével kezdődött a találkozó, de mivel az ellenfél legjobbja, Lubomír Jancarik, valamint Pavel Sirucek is megoldhatatlan feladat elé állította a mieinket, 3:1-es vereség lett a találkozó vége, ami azt jelenti, hogy a férfiak a 19-20. helyen zárták az Eb-t.

ASZTALITENISZ

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR

Férfiak

A 17–24. helyért

Magyarország–Finnország 3:0

Szudi Ádám–Oláh 3:1 (–6, 6, 7, 1)

András Csaba–Naumi 3:1 (4, 9, –8, 9)

Lei Balázs–Lehtola 3:0 (3, 3, 4)

A 17–20. helyért

Csehország–Magyarország 3:1

Moravek–András 0:3 (–7, –7, –3)

Jancarik–Szudi 3:0 (6, 9, 4)

Sirucek–Lei 3:0 (3, 12, 2)

Jancarik–András 3:1 (–7, 8, 9, 10)