Frenkie de Jong hosszabbított a Barcelonával – hivatalos

Frenkie de Jong továbbra is az FC Barcelona játékosa marad, a holland középpályás 2029. június 30-ig érvényes új szerződést írt alá a klubbal.

A hosszabbítás ténye nem meglepetés, De Jong már az augusztusi távol-keleti túra során arról beszélt, hogy nagyon jól haladnak a tárgyalások. A megállapodásban már 500 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, ami százmillióval több, mint az előző szerződésben lévő. De Jong emellett fizetésemelést is kap, így annyit keres, mint Pedri és Raphinha.

A koronavírus-járvány idején éppen a magas fizetése miatt szabadult volna De Jongtól az FC Barcelona, és a Manchester United szívesen szerződtette volna a középpályást, aki azonban nem volt hajlandó távozni.

A holland játékos 2019 óta a Barca játékosa.