Férfi kosár Euroliga: behúzta harmadik győzelmét a Real Madrid és a Panathinaikosz is

2025.10.15. 23:50
A párizsi Nadir Hifi (labdával) 29 pontot tett be a közösbe (Fotó: Getty Images)
A Real Madrid, a Paris Basketball, a Panathinaikosz és az újonc Hapoel Tel-Aviv is felzárkózott a három győzelemmel álló csapatok közé a férfi kosárlabda Euroligában: a madridiak a Partizant (93–86), a párizsiak a Baskoniát (105–87), az athéniek az ASVEL-t (91–85), az izraeliek a Valenciát (100–93) verték meg a szerdai játéknapon.

Az ASVEL jól tartotta magát Athénban, de a második félidőben végig futott az eredmény után, és nem tudott fordítani. Richaun Holmes 24 ponttal és 10 lepattanóval, Kendrick Nunn 26 ponttal zárt a Panathinaikoszban, odaát Nando De Colo (18) volt a legjobb dobó.

Az újonc Hapoel Tel-Aviv egyelőre nagyon jól tartja magát, szerdán végig vezetve nyert Valenciában. Vaszilije Micics 24 ponttal finiselt a vendégeknél, a hazai csapatban a magyar válogatott Nate Reuvers 12-ig jutott.

A Monacót legyőző Virtus Bolognában Carsen Edwards (24), az öt játékost tíz pont fölé küldő Real Madridban Walter Tavares (19), az egyelőre nyeretlen Baskoniát legyűrő Paris soraiban Nadir Hifi (29) szerezte a legtöbb pontot.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Panathinaikosz (görög)–ASVEL Villeurbanne (francia) 91–85 (26–19, 22–20, 20–21, 23–25)
Valencia (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 93–100 (18–27, 29–22, 23–31, 23–20)
Virtus Bologna (olasz)–Monaco (francia) 77–73 (19–19, 18–15, 22–19, 18–20)
Paris Basketball (francia)–Baskonia (spanyol) 105–87 (30–21, 21–26, 28–24, 26–16)
Real Madrid (spanyol)–Partizan Beograd (szerb) 93–86 (24–12, 28–21, 23–23, 18–30)

 
