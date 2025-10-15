Zaragozai vereséggel kezdett a Falco a férfi kosár Európa-kupában

NEM NYERTE MEG az előző idényben a magyar bajnokságot, így csak a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhatott el szeptemberben a Falco, ám az első fordulóban kikapott a portugál Portótól, így ebben az évadban a FIBA Európa-kupában folytathatja nemzetközi szereplését. Nos, a csoportkörben sokkal gyengébb ellenfelet nem kapott, mint a korábbi években a Bajnokok Ligájában, hiszen rögtön az első fordulóban a spanyol élvonalbeli Zaragoza otthonában kellett bizonyítania.

És ez az első félidőben sikerült is Milos Konakov csapatának, amely Tanoh Dez András vezérletével jól kezdett, csak az első negyed derekán fordítottak a spanyolok, de a szombathelyiek tapadtak a házigazdára. Nem volt ez másként a második periódusban sem, Keller Ákos is szépen termelt, a Falco pedig átvette a vezetést, nem is volt elégedett az egyébként csendes hazai közönség. Aztán a nagyszünet előtt felébredt a Zaragoza és hétpontos előnnyel térhetett pihenőre.

Ami aztán villámgyorsan el is fogyott, mert a vasiak hét nullás rohammal kezdtek a fordulás után, ezzel egyenlítettek is. Ez azonban inkább a spanyolokat paprikázta fel újra, beestek a távoli dobásaik is, a Falco viszont leblokkolt támadásban, a különbség pedig gyorsan tíz pont fölé nőtt. Innen pedig már nem volt visszaút, a szombathelyiek kétszer ugyan felzárkóztak mínusz tízre, de a minőségi különbség végül csak kiütközött, így simán nyert a Zaragoza.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, H-CSOPORT

CASADEMONT ZARAGOZA (spanyol)–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 97–82 (20–19, 27–21, 24–14, 26–28)

Zaragoza, 3000 néző. V: Kukelcik (szlovák), Jankowski (lengyel), Hodzic (német)

ZARAGOZA: Spissu 5/3, González 5/3, Yusta 15/3, Robinson 13, Dubljevics 7. Csere: Bell-Haynes 11, Stevenson, Langarita, Fernández 11/6, Soriano 12, Rodríguez 18/12, Traoré. Edző: Jesús Ramírez

FALCO: Váradi 11/6, Tanoh Dez 9, Novakovics 8/6, Wojcik 9, Belo 2. Csere: Perl 11/3, Keller Á. 12/6, Whelan 8/6, Jovanovics 12/6. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 2. perc: 3–7. 6. p.: 14–9. 8. p.: 18–14. 12. p.: 24–19. 16. p.: 31–35. 19. p.: 42–40. 23. p.: 47–47. 24. p.: 54–47. 28. p.: 67–51. 33. p.: 74–64. 35. p.: 83–66. 38. p.: 87–75

A csoport másik mérkőzésén

Bakken Bears (dán)–Anorthoszisz (ciprusi) 94–102