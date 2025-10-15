Női NB I: kétgólos győzelemmel erősítette meg vezető helyét az MTK

A Puskás Akadémia nyert a Pécs ellen, így lemaradása három pont. A 8. forduló programjához tartozik az FTC-Telekom–Budaörs mérkőzés is, ezt azonban a Fradi csütörtöki Európa-kupa-szereplése miatt később rendezik meg.

LABDARÚGÓ NŐI NB I

8. FORDULÓ

Budapest Honvéd–Szekszárd 1–1

DVTK–Újpest FC 1–4

Puskás Akadémia–Pécsi MFC 1–0

Szeged–Viktória FC 3–1

ETO FC–MTK Budapest 0–2

AZ ÁLLÁS