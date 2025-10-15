Nemzeti Sportrádió

Női NB I: kétgólos győzelemmel erősítette meg vezető helyét az MTK

R. P.R. P.
2025.10.15. 20:05
null
Fotó: Facebook/MTK Budapest - Női labdarúgás
Újpest DVTK MTK Szeged női labdarúgó NBI I Budapest Honvéd
A női labdarúgó NB I 8. fordulójában az MTK Budapest 2–0-ra legyőzte az ETO FC, így megerősítette vezető helyét a tabellán.

 

A Puskás Akadémia nyert a Pécs ellen, így lemaradása három pont. A 8. forduló programjához tartozik az FTC-Telekom–Budaörs mérkőzés is, ezt azonban a Fradi csütörtöki Európa-kupa-szereplése miatt később rendezik meg.

LABDARÚGÓ NŐI NB I
8. FORDULÓ
Budapest Honvéd–Szekszárd 1–1
DVTK–Újpest FC 1–4
Puskás Akadémia–Pécsi MFC 1–0
Szeged–Viktória FC 3–1
ETO FC–MTK Budapest 0–2

AZ ÁLLÁS

 

 

 

Ezek is érdekelhetik