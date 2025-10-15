Kikapott az újonctól a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben

Az előzetesen esélyesebbnek tartott Balatonfüred kezdte jobban a mérkőzést, s miután több ízben is három góllal vezetett, a 24. percig tartani tudta előnyét. Ezután viszont fordított az újonc, s míg a félidőben még két góllal vezettek a hazaiak, a folytatásban tovább növelték előnyüket. A játékrész derekán Németh Balázs piros lapja tovább rontotta a balatonfürediek kilátásait, akik így nem tudtak már kimászni a gödörből – a Szigetszentmiklós (kisebb meglepetésre) hatgólos sikert aratott.

A mérkőzés legjobbja hazai oldalon a 6-6 gólt jegyző Spacsek László, Bruno Butorac páros volt, míg a másik oldalon az ötgólos Viktor Melnicsuk emelkedett ki a mezőnyből.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–BALATONFÜREDI KSE 25–19 (9–7)

Szigetszentmiklós, 450 néző. V: Kiu G., Kiu T.

SZIGETSZENTMIKLÓS: MOJSZILOV – Brandt 1 (1), Butorac 6 (3), Mazák, Kovács M. 1, VAN DIJK 5, SPACSEK 6. Csere: Perényi (kapus), Pulay, Turák, Gábori, Lakosy 3, Hoffmann, Davidovic 2, Tóvizi 1, Márton B. Edző: Imre Vilmos

BALATONFÜRED: Füstös Á. – Fekete B., Rozman 2, Fekete G. 1, MELNICSUK 5 (1), Varga M. 2, Bóka 3. Csere: Deményi (kapus), AMBRUS 4, Szretenovics, Németh B. 1, Tóth N., Klucsik 1, Szabó L., Tóth A. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 6. perc: 0–1. 15. p.: 2–5. 25. p.: 6–6. 37. p.: 14–9. 43.p.: 18–12. 52. p.: 20–14.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Imre Vilmos: – A védekezés és a visszarendeződés dominált, tanulófázisban vagyunk, de büszke vagyok erre a sikerre.

Kis Ákos: – Sok a hiányzónk. A védekezésünk rendben volt, támadásban buktuk el a mérkőzést.