Kikapott az újonctól a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben
Az előzetesen esélyesebbnek tartott Balatonfüred kezdte jobban a mérkőzést, s miután több ízben is három góllal vezetett, a 24. percig tartani tudta előnyét. Ezután viszont fordított az újonc, s míg a félidőben még két góllal vezettek a hazaiak, a folytatásban tovább növelték előnyüket. A játékrész derekán Németh Balázs piros lapja tovább rontotta a balatonfürediek kilátásait, akik így nem tudtak már kimászni a gödörből – a Szigetszentmiklós (kisebb meglepetésre) hatgólos sikert aratott.
A mérkőzés legjobbja hazai oldalon a 6-6 gólt jegyző Spacsek László, Bruno Butorac páros volt, míg a másik oldalon az ötgólos Viktor Melnicsuk emelkedett ki a mezőnyből.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK–BALATONFÜREDI KSE 25–19 (9–7)
Szigetszentmiklós, 450 néző. V: Kiu G., Kiu T.
SZIGETSZENTMIKLÓS: MOJSZILOV – Brandt 1 (1), Butorac 6 (3), Mazák, Kovács M. 1, VAN DIJK 5, SPACSEK 6. Csere: Perényi (kapus), Pulay, Turák, Gábori, Lakosy 3, Hoffmann, Davidovic 2, Tóvizi 1, Márton B. Edző: Imre Vilmos
BALATONFÜRED: Füstös Á. – Fekete B., Rozman 2, Fekete G. 1, MELNICSUK 5 (1), Varga M. 2, Bóka 3. Csere: Deményi (kapus), AMBRUS 4, Szretenovics, Németh B. 1, Tóth N., Klucsik 1, Szabó L., Tóth A. Edző: Kis Ákos
Az eredmény alakulása. 6. perc: 0–1. 15. p.: 2–5. 25. p.: 6–6. 37. p.: 14–9. 43.p.: 18–12. 52. p.: 20–14.
Kiállítások: 10, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Imre Vilmos: – A védekezés és a visszarendeződés dominált, tanulófázisban vagyunk, de büszke vagyok erre a sikerre.
Kis Ákos: – Sok a hiányzónk. A védekezésünk rendben volt, támadásban buktuk el a mérkőzést.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
|7
|5
|1
|1
|239–194
|+45
|11
|2. Veszprém
|5
|5
|–
|–
|210–137
|+73
|10
|3. Tatabánya
|5
|5
|–
|–
|163–136
|+27
|10
|4. Győr
|5
|3
|–
|2
|157–138
|+19
|6
|5. FTC
|6
|3
|–
|3
|208–212
|–4
|6
|6. Komló
|5
|2
|1
|2
|146–144
|+2
|5
|7. Szigetszentmiklós
|7
|2
|1
|4
|185–202
|–17
|5
|8. Budakalász
|4
|2
|–
|2
|114–129
|–15
|4
|9. PLER
|5
|2
|–
|3
|139–172
|–33
|4
|10. Gyöngyös
|6
|2
|–
|4
|165–199
|–34
|4
|11. Balatonfüred
|6
|1
|1
|4
|159–171
|–12
|3
|12. NEKA
|5
|1
|1
|3
|130–144
|–14
|3
|13. Budai Farkasok-Rév
|5
|–
|3
|2
|136–160
|–24
|3
|14. Csurgó
|5
|–
|2
|3
|137–150
|–13
|2