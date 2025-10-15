Nemzeti Sportrádió

Decemberben jön a Messi-kupa!

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.15. 21:29
null
Címkék
Lionel Messi Messi Cup U16
Lionel Messi az Instagram-oldalán bejelentette, hogy Messi-kupa néven futballtornát rendeznek a U16-éven aluliaknak. Az eseményre decemberben kerül sor Floridában.

 

A 16 éven aluliakból álló csapatok vetélkedését december 9. és 14. között rendezik meg nyolc csapat részvételével.

A nyolc együttest két négyes csoportba sorsolják, a csoportokon belül körmérkőzéses rendszerben játszanak az első három napon. Az első kettő bejut az elődöntőbe, melynek győztesei a döntőben meccselnek a kupáért.

„A Messi-kupa találkozási pont a jelen futballja és a jövő játékosai között”írta az argentin világbajnok.

A résztvevő U16-os csapatok: Inter Miami, FC Barcelona, Chelsea, Manchester City, Atlético Madrid, Internazionale, River Plate, Newell's Old Boys.

 

Lionel Messi Messi Cup U16
Legfrissebb hírek

Messi két gólpasszt adott, Argentína parádézott Floridában – videó

Minden más foci
13 órája

Miami vonzereje: napfény, óceán, futball – és Lionel Messi!

Minden más foci
2025.10.13. 13:48

Yamal és Messi Katarban, a 2022-es vb-döntő helyszínén csaphat össze

Minden más foci
2025.10.13. 13:11

Újra összeállhat a Messi, Suárez, Neymar trió

Minden más foci
2025.10.12. 12:17

„Ne hívjanak Messinek!” – a Chelsea tinizsenije szabadulna a rá aggatott becenévtől

Angol labdarúgás
2025.10.07. 18:21

Pintér Dániellel, Lionel Messi magyar csapattársával találkoztunk – exkluzív riportunk Miamiból

Minden más foci
2025.10.03. 11:30

Harry Kane megdöntötte Lionel Messi egyik rekordját

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 16:06

Gazdag és Sallói csapata is kikapott, Pintér nélkül ikszelt az Inter Miami

Légiósok
2025.09.28. 07:44
Ezek is érdekelhetik