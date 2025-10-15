Decemberben jön a Messi-kupa!
Lionel Messi az Instagram-oldalán bejelentette, hogy Messi-kupa néven futballtornát rendeznek a U16-éven aluliaknak. Az eseményre decemberben kerül sor Floridában.
A 16 éven aluliakból álló csapatok vetélkedését december 9. és 14. között rendezik meg nyolc csapat részvételével.
A nyolc együttest két négyes csoportba sorsolják, a csoportokon belül körmérkőzéses rendszerben játszanak az első három napon. Az első kettő bejut az elődöntőbe, melynek győztesei a döntőben meccselnek a kupáért.
„A Messi-kupa találkozási pont a jelen futballja és a jövő játékosai között” – írta az argentin világbajnok.
A résztvevő U16-os csapatok: Inter Miami, FC Barcelona, Chelsea, Manchester City, Atlético Madrid, Internazionale, River Plate, Newell's Old Boys.
