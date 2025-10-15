Decemberben jön a Messi-kupa!

A 16 éven aluliakból álló csapatok vetélkedését december 9. és 14. között rendezik meg nyolc csapat részvételével.

A nyolc együttest két négyes csoportba sorsolják, a csoportokon belül körmérkőzéses rendszerben játszanak az első három napon. Az első kettő bejut az elődöntőbe, melynek győztesei a döntőben meccselnek a kupáért.

„A Messi-kupa találkozási pont a jelen futballja és a jövő játékosai között” – írta az argentin világbajnok.

A résztvevő U16-os csapatok: Inter Miami, FC Barcelona, Chelsea, Manchester City, Atlético Madrid, Internazionale, River Plate, Newell's Old Boys.